Alfa Romeo incanta Parigi 2026: emozione, design e futuro al Salone dell'Auto

Alfa Romeo torna grande protagonista al Salone di Parigi 2026, regalando ai visitatori un'esperienza immersiva che fonde emozione, bellezza e innovazione. Il cuore pulsante dell'esposizione è la nuova concept car Cuorerosso, svelata in anteprima mondiale, che interpreta la visione della mobilità del futuro firmata dal Biscione e rivela un design emozionale tutto italiano.

La mostra parigina racconta l'identità Alfa Romeo attraverso i suoi valori più autentici: Italia, Sportività e il Rosso, il colore simbolo del marchio, che caratterizza idealmente tutta l'esposizione francese. Cuorerosso non è un semplice esercizio di stile ma un manifesto della visione futura del brand. Con le sue linee scolpite e la filosofia della Bellezza Necessaria, la coupé 2+2 lunga 4,7 metri mostra come la casa di Arese punti verso il terzo millennio senza rinunciare all'essenza profonda del piacere di guida che da sempre contraddistingue ogni Alfa Romeo. Il Centro Stile ha affrontato Cuorerosso quasi come un blocco di materia da scolpire, lavorando inizialmente sui soli volumi per farne emergere progressivamente la forma. Il risultato è una scultura monolitica e fluida, che trasmette dinamismo anche da ferma.

L'esperienza allo stand si arricchisce con la presentazione della Edizione Luna Rossa, una serie speciale che coinvolge tutta la gamma Alfa Romeo - Junior, Tonale, Giulia e Stelvio - rafforzando la partnership con il team Luna Rossa in vista della 38a America's Cup 2027.

A impreziosire ulteriormente l'esposizione c'è la 33 Stradale in una configurazione esclusiva dedicata alla capitale francese: la raffinata grafica damascata, incentrata sul Quadrifoglio, celebra il legame tra Italia e Francia. Accanto, la mitica Spider Duetto del 1966, icona del lifestyle italiano proveniente dal Museo Alfa Romeo di Arese, compie a Parigi il suo sessantesimo anniversario portando tutto il fascino di una vettura senza tempo.

Il pubblico può immergersi nel processo creativo del marchio grazie a Bottega Alfa Romeo, uno spazio esperienziale e multisensoriale che esalta il saper fare italiano, regalando ai visitatori un viaggio nella tradizione e nell'innovazione. La narrazione dell'esposizione crea così un ponte tra passato, presente e futuro del Biscione, ribadendo la volontà del brand di evolversi restando fedele al proprio DNA: design italiano, innovazione, dinamica di guida e la storica connessione emozionale tra uomo e macchina.

A catalizzare gli sguardi sullo stand è Alfa Romeo Cuorerosso, spettacolare concept car che debutta a Parigi in anteprima mondiale e apre idealmente un nuovo capitolo nella storia del Biscione. Non l'anticipazione di un modello di serie, né un semplice esercizio di stile, ma un manifesto della visione futura del Marchio, chiamato a raccontare come Alfa Romeo intenda affrontare una nuova era della mobilità reinterpretando in chiave contemporanea ciò che da sempre ne definisce l'identità: bellezza, sportività, italianità e, soprattutto, emozione e piacere di guida.

Le vetture esposte, diverse per epoca e concezione, sono unite dalla riconoscibile identità Alfa Romeo e dal Rosso, colore che simboleggia l'intensità e la passione del Marchio. Questo dialogo fra Heritage e futuro traccia un percorso unico che, tra performance, bellezza e coinvolgimento emotivo, riafferma il legame viscerale tra chi guida e ogni Alfa Romeo.