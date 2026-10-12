Alpine svela A310 Vision: la nuova concept-car che rende omaggio all'icona A310

Alpine A310 Vision è la nuova concept-car con cui il marchio francese rende omaggio a una delle sportive più rappresentative della propria storia. Presentata al Salone dell’Auto di Parigi, la vettura nasce per celebrare il doppio anniversario dell’Alpine A310, reinterpretandone le forme attraverso un linguaggio stilistico contemporaneo e retro-futuristico. Il 2026 segna infatti i 55 anni della versione a quattro cilindri, presentata nel 1971, e i 50 anni della A310 V6.

Il progetto, sviluppato dai team di design Alpine, non punta a riprodurre fedelmente il modello originale, ma a recuperarne gli elementi distintivi per immaginare come sarebbe potuta evolvere una delle sportive più iconiche degli anni Settanta se fosse stata progettata con le tecnologie, i materiali e le soluzioni stilistiche di oggi.

L’Alpine A310 occupa un posto speciale nella storia del brand. Presentata nel 1971 come erede spirituale della Berlinette, si è distinta per una silhouette bassa e slanciata, caratterizzata da linee geometriche e proporzioni immediatamente riconoscibili. La nuova A310 Vision riprende questa impostazione, combinando la purezza delle prime versioni a quattro cilindri con il carattere più muscoloso della successiva V6, riconoscibile per i parafanghi allargati.

Il risultato è una sportiva dal design indipendente, che conserva lo spirito della vettura storica senza trasformarsi in un semplice esercizio di nostalgia. Le proporzioni esprimono una forte impronta dinamica, con una carrozzeria ampia e scultorea, superfici pulite e una marcata sensazione di slancio verso il retrotreno.

Le dimensioni contribuiscono a definire il carattere della concept-car: 4,55 metri di lunghezza, 1,18 metri di altezza e 2,03 metri di larghezza massima nella parte posteriore, con un passo di 2,45 metri. A completare il progetto ci sono gli esclusivi cerchi a forma di «A», ispirati alla geometria triangolare dei cerchi interamente in metallo delle prime Alpine.

Particolarmente interessante è il contrasto tra la carrozzeria in alluminio, la sezione inferiore nera, caratterizzata da un trattamento organico che richiama il mondo della Formula 1, e la cupola semitrasparente dell’abitacolo. Una combinazione che sottolinea la volontà di Alpine di sperimentare materiali, superfici e volumi inediti.

La A310 Vision mette in evidenza anche le possibilità creative offerte dalla nuova piattaforma APP, progettata per consentire una maggiore libertà nella definizione delle proporzioni e delle forme delle future sportive Alpine, mantenendo al tempo stesso un'impostazione modulare.

Il frontale è caratterizzato da fari integrati nella curvatura della carrozzeria, con un effetto «pop down» che ne rivela il carattere all'accensione. Sul cofano trova posto una presa d'aria S-duct, mentre una lama denominata «Y zero» attraversa il centro della vettura, creando una linea visiva che accompagna lo sguardo verso la parte posteriore.

Anche la coda è stata progettata per combinare ricerca estetica e suggestioni aerodinamiche. L'alettone posteriore diviso in due sezioni gioca sulla trasparenza, evocando il ghiaccio e gli ambienti montani, mentre i gruppi ottici posteriori a forma di lama integrano una funzione di deportanza aerodinamica.

Sono soluzioni che contribuiscono a definire un'identità visiva forte, nella quale il richiamo alla tradizione Alpine si fonde con un'interpretazione tecnologica e contemporanea.

L'attenzione del progetto si concentra soprattutto sugli esterni, ma la cupola semitrasparente permette di intravedere anche l'atmosfera dell'abitacolo. Gli interni si distinguono per sedili dalle forme organiche, superfici a tinta unita dai colori vivaci e un'impostazione cromatica in stile color block.

Un altro elemento caratterizzante è rappresentato dai comandi fisici ispirati al mondo dell'Hi-Fi, un richiamo a un approccio all'interazione che privilegia la presenza tattile degli elementi. L'abitacolo viene così presentato come parte integrante dell'esperienza visiva della concept-car, senza perdere il carattere sperimentale e libero dell'intero progetto.

La nuova Alpine A310 Vision non rappresenta l'annuncio di un futuro modello di serie. È, piuttosto, un'esplorazione creativa che dimostra come il patrimonio stilistico del marchio possa essere reinterpretato attraverso nuove tecnologie e possibilità progettuali.

La concept-car evidenzia il potenziale della piattaforma APP e apre nuove prospettive per il linguaggio delle sportive Alpine, mantenendo al centro alcuni principi fondamentali: leggerezza, proporzioni dinamiche, identità riconoscibile e attenzione al piacere di guida.

Fondata nel 1955 da Jean Rédélé, Alpine continua così a utilizzare la propria storia come punto di partenza per sperimentare nuove soluzioni. Dopo il rinnovamento della gamma con A110, A290 e A390, la A310 Vision aggiunge un ulteriore tassello a questa evoluzione, dimostrando come un'icona del passato possa diventare fonte d'ispirazione per immaginare le sportive del futuro.