Amedeo Minghi entra nel roster di DM Produzioni e annuncia il nuovo tour 2026

Amedeo Minghi, una delle voci più poetiche e riconoscibili della musica italiana, entra ufficialmente nel roster di DM Produzioni. La collaborazione segna l’inizio di una nuova stagione artistica per il cantautore romano, che ad aprile partirà con il Tour 2026, uno spettacolo che attraverserà alcune delle più suggestive location italiane – piazze, arene e anfiteatri – con una scaletta che unirà grandi classici e nuove composizioni.

Il concerto, prodotto da DM Produzioni, sarà un viaggio tra passato e futuro, in cui Minghi interpreterà quei brani che hanno segnato la storia della canzone d’autore italiana, come “L’immenso”, “1950”, “La vita mia”, “Vattene amore” e “I ricordi del cuore”, senza tralasciare le tracce più recenti della sua produzione.

«Il mio pubblico – racconta il cantautore – attraversa varie generazioni e durante i concerti mi piace preparare una scaletta che dia a tutti la possibilità di sognare. Sarà un viaggio nel nostro comune passato, tra ciò che è stato e quel che sarà. Accanto ai classici brani, ormai entrati nella nostra memoria, condivideremo le nuove, attuali proposte, con la speranza di poter continuare ed arricchire, rinnovandolo, il rapporto saldo che unisce la mia storia a quella di tanta gente che, negli anni, ha condiviso le mie avventure musicali».

Sul palco Minghi sarà accompagnato da una formazione di grande livello: Giandomenico Anellino alle chitarre, Alessandro Mazza al basso, Luca Perroni al pianoforte e alle tastiere, Stefano Marazzi alla batteria, insieme alle voci di Rosy Messina e Giordano Spadafora. Un ensemble che contribuirà a rinnovare la magia delle melodie senza tempo dell’artista, in uno spettacolo dal respiro intimo e universale.

Considerato uno dei più grandi autori e interpreti della canzone melodica italiana, Amedeo Minghi ha sempre coniugato romanticismo, ricerca e sperimentazione, mantenendo uno stile riconoscibile fatto di melodia, introspezione e sensibilità poetica.

La biografia di Minghi racconta una carriera lunga oltre cinquant’anni. Dopo i primi passi nella scena romana, la collaborazione con Franco Califano e i Vianella lo porta ai primi successi in dialetto romanesco. Nel 1976 arriva la consacrazione con “L’immenso”, che lo introduce al pubblico nazionale e internazionale. Da allora la sua produzione è costellata di lavori che hanno segnato la musica italiana: da “1950” a “La vita mia”, fino a “Vattene amore”, presentata a Sanremo nel 1990 in coppia con Mietta e divenuta un classico intramontabile.

Negli anni Minghi ha collaborato con nomi prestigiosi come Mia Martini, Anna Oxa, Rita Pavone, Ricchi e Poveri, Gianni Morandi, Andrea Bocelli, fino a progetti internazionali come quello con Justin Timberlake, che ha campionato un suo brano strumentale del 1972. Celebre anche la sua firma per le colonne sonore delle serie televisive “Fantaghirò” e “Edera”, da cui nasce la celebre “I ricordi del cuore”.

Negli anni Duemila il cantautore alterna attività discografica, teatrale e letteraria, pubblicando il libro “SiAmo questa musica” e diversi album fino all’ultimo lavoro discografico, “Anima Sbiadita” (2025), accompagnato da un tour teatrale di grande successo.

Con il nuovo Tour 2026, prodotto da DM Produzioni, Amedeo Minghi si prepara a rinnovare il suo legame con il pubblico, confermandosi come protagonista indiscusso della canzone d’autore italiana. Una carriera costruita su autenticità, melodia e poesia, pronta a scrivere un nuovo capitolo della musica nazionale.