Il sistema di allerta terremoti di Android è ora disponibile anche in Italia. Questa innovativa tecnologia sfrutta i sensori presenti nei telefoni di miliardi di persone in tutto il mondo, comprese le aree soggette a rischio sismico, per rilevare in modo tempestivo le vibrazioni di un terremoto.



Quando una rete di smartphone rileva vibrazioni compatibili con un sisma, gli utenti Android che si trovano nelle zone coinvolte ricevono immediatamente un avviso. Fin dal suo lancio nel 2021, il sistema ha già emesso oltre un miliardo di notifiche, offrendo un prezioso vantaggio temporale per consentire alle persone di mettersi in salvo anche prima che inizino le scosse.



Attualmente operativo in oltre 200 aree a livello globale, il servizio è ora fruibile anche dagli utenti italiani. Le notifiche ricevute dagli utenti Android si suddividono in più livelli di allarme:



"Allerta Attenzione": un avviso per lievi scosse sismiche, che informa che è stato rilevato un terremoto nelle vicinanze.

"Allerta Preparati": un avviso dettagliato in caso di scosse più intense, che invita a prepararsi ad agire.

"Allerta Intervieni": un avviso a schermo intero in caso di scosse da moderate a forti, con consigli immediati su come rimanere al sicuro.



Ogni secondo conta durante un terremoto. Il sistema appena implementato può offrire un preavviso cruciale di pochi istanti, dando così agli utenti la possibilità di proteggere se stessi e i propri cari. Si tratta di un passo avanti verso una prevenzione più efficace e capillare, che sfrutta il potenziale ubiquo degli smartphone.