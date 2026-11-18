Il clima natalizio si fa già sentire e con il Black Friday alle porte cresce l'entusiasmo per la stagione dello shopping invernale. Sempre più italiani utilizzano la Ricerca Google per trovare ispirazione, idee e offerte per i regali delle feste. Secondo una recente indagine, il 76% dei consumatori che utilizzano le funzioni AI di Google ritengono la Ricerca fondamentale per informarsi sugli articoli, confrontare offerte, vedere i prodotti dal vivo e persino ottenere dettagli mentre sono già in negozio.

La Ricerca Google non è più solo uno strumento, ma una vera alleata intelligente grazie a quattro funzionalità innovative: AI Mode, Lens, Cerchia e Cerca, Search Live.

Il periodo che precede Natale vede un'impennata delle ricerche su vari prodotti. Tra i trend, spiccano i capi spalla (+44%), l'albero di Natale (+136%), le soundbar (+39%), stivaletti (+99%) e cardigan (+53%). In particolare, le ricerche di pantofole sono aumentate del 139% rispetto allo scorso anno: saranno il regalo perfetto? Anche pigiami (+77%) e ballerine (+109%) fanno segnare record di interesse.

La novità più rilevante è AI Mode, la funzione che, grazie alle potenzialità dell'intelligenza artificiale, permette agli utenti di porre domande sempre più dettagliate e conversazionali nella Ricerca Google. Che si tratti di pianificare una giornata fuori casa, trovare idee su misura per ogni persona in lista o scoprire locali accoglienti, AI Mode fornisce suggerimenti personalizzati. *Chiedi semplicemente a AI Mode qualcosa come: regalo per una persona che ama il relax e le tisane. AI Mode condividerà opzioni selezionate con dettagli chiave per semplificare la tua to-do list natalizia, insieme a link dedicati per approfondire.*

Con Cerchia e Cerca, l'acquisto parte da uno sguardo rapido allo schermo: basta tenere premuto il pulsante home e cerchiare l'articolo desiderato per ottenere prezzi, alternative e suggerimenti di acquisto senza mai uscire dall'app. Utile anche per chiedere consigli di stile specifici o trovare varianti di un prodotto.

Google Lens rende lo shopping visivo: si fotografa un articolo di interesse, come un paio di stivali o una decorazione natalizia, e la funzione riconosce il prodotto, trovando opzioni simili o consigliando accessori da abbinare, sia online che offline.

Infine, Search Live combina videocamera e voce, offrendo un supporto in tempo reale tra le corsie del centro commerciale o davanti allo stand dei regali. Inquadrando le etichette e ponendo domande vocali, si ottengono risposte immediate e pratiche come le istruzioni di lavaggio o dettagli tecnici, facilitando una scelta consapevole.

L'esperienza di shopping cambia volto: intuitiva, creativa e sempre più su misura grazie alle potenzialità della Ricerca Google. Che si tratti di idee regalo per amici dai gusti difficili o di outfit per sé, la tecnologia diventa il compagno ideale per affrontare senza stress la corsa ai regali natalizi.