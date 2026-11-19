Alla Powerade Milano Half Marathon 2026 correrà anche il futuro: il robot umanoide HONOR Robot D1 Flash farà il suo esordio fuori dall'Asia partecipando a una speciale dimostrazione sulle strade di Milano insieme ai 20mila runner attesi all'evento. Si tratta di un record di presenze per una delle manifestazioni di corsa più importanti in Europa, organizzata da MG Sport come ultima tappa del circuito FollowYourPassion 2026.

L'arrivo dei robot alla half marathon segna un momento cruciale per la tecnologia e lo sport: già protagonista in Cina alla Beijing Yizhuang Half-Marathon & Humanoid Robot Half-Marathon 2026, HONOR Robot D1 Flash percorrerà circa 1,5 km su tracciato dedicato, mostrando dal vivo le potenzialità dell'intelligenza artificiale applicata alla robotica e al movimento.

Sul percorso ci sarà anche HONOR Robot A1 Vita Boy, che accoglierà i partecipanti nella zona di partenza e arrivo e parteciperà alle premiazioni. Le performance di HONOR Robot D1 Flash impressionano: ha segnato 8,83 secondi sui 100 metri, raggiungendo i 14,5 metri al secondo, e 40,6 secondi sui 400 metri. Il design avveniristico, la propulsione avanzata e le tecnologie di percezione, navigazione autonoma e controllo del movimento rendono il robot capace di coniugare velocità, stabilità e adattabilità a vari tipi di terreno.

L'iniziativa accende i riflettori sull'Embodied AI, la nuova frontiera dell'intelligenza artificiale: la capacità delle macchine di percepire, comprendere e interagire con l'ambiente circostante attraverso il movimento. Un punto di incontro tra sport e tecnologia che rappresenta la visione di HONOR di superare i confini dell'innovazione, esplorando nuove forme di collaborazione tra esseri umani e dispositivi smart.

"Portare il robot umanoide HONOR Robotics D1 alla Powerade Milano Half Marathon significa far incontrare due mondi apparentemente lontani, quello della corsa e quello della robotica, ma accomunati da una continua ricerca di innovazione e superamento dei limiti. Con questa dimostrazione vogliamo offrire al pubblico uno sguardo concreto sul futuro dell'intelligenza artificiale, mostrando come la tecnologia possa evolvere fino a muoversi e interagire con il mondo che ci circonda. Per noi è un modo per raccontare l'innovazione attraverso esperienze capaci di sorprendere, ispirare e aprire nuove possibilità", ha sottolineato Pier Giorgio Furcas di HONOR Italia.

"Avere HONOR Robotics D1 alla partenza della Powerade Milano Half Marathon è un modo per raccontare cosa vogliamo che sia questa gara: un evento che guarda avanti", spiega Andrea Trabuio, Direttore Generale di MG Sport. "Domenica 20mila runner da tutto il mondo condivideranno la linea di partenza con un robot umanoide, ed è un'immagine che dice molto di come lo sport stia cambiando. La corsa resta un gesto semplice e profondamente umano, ma oggi sa dialogare con la tecnologia e l'innovazione, e farlo davanti al pubblico di Milano, nel giorno della nostra festa più grande, ci rende particolarmente orgogliosi. Ringraziamo HONOR per aver scelto la nostra manifestazione per il primo appuntamento fuori dall'Asia".

Domenica 22 novembre il programma prevede la partenza della mezza maratona alle 8.45 da viale Eginardo presso CityLife, seguita dalla 10 km alle 9.00. Il percorso, che attraverserà i luoghi simbolo della città tra cui il Castello Sforzesco, il Duomo e la Darsena, garantirà emozioni e spettacolo sia per i partecipanti sia per i tanti appassionati lungo il tracciato. L'evento si aprirà già venerdì 20 novembre con l'Expo Village all'Allianz MiCo dove, insieme ai top runner, saranno presentati anche i due robot HONOR durante il weekend.

L'arrivo di HONOR D1 Flash e A1 Vita Boy conferma come la Powerade Milano Half Marathon sia ormai un palcoscenico d'avanguardia, capace di unire sport, spettacolo e innovazione e offrire al pubblico un'esperienza senza eguali nella capitale lombarda.