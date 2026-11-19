Il Museo Alfa Romeo di Arese ha ospitato un incontro speciale: per la prima volta tutte e dieci le Giulia Quadrifoglio Luna Rossa sono state riunite prima della consegna ai rispettivi proprietari. Un momento simbolico, immortalato in un suggestivo servizio fotografico, che celebra il completamento della produzione della serie limitata, già interamente venduta.

Il progetto nasce dalla partnership tra Alfa Romeo e Luna Rossa, due icone italiane unite dalla ricerca delle massime prestazioni. La vettura è stata sviluppata nell'universo BOTTEGAFUORISERIE, il centro creativo che riunisce le eccellenze di Alfa Romeo e Maserati. Il Museo di Arese fa parte de "La Storia", una delle quattro anime di BOTTEGAFUORISERIE, e rappresenta dunque il luogo ideale per celebrare il legame con l'heritage del Biscione.

Presentata in anteprima mondiale al Salone dell'Automobile di Bruxelles nel gennaio 2026, la serie parte dalla Giulia Quadrifoglio prodotta a Cassino e trasformata con un processo artigianale. È la Quadrifoglio più estrema di sempre, grazie a un sofisticato pacchetto aerodinamico in carbonio ispirato alle tecnologie della vela ad alte prestazioni. Protagonista è la spettacolare ala posteriore a doppio profilo, che richiama i foil dell'AC75 Luna Rossa e genera fino a 140 kg di deportanza a 300 km/h, cinque volte il valore della versione di serie. Sotto il cofano lavora l'iconico 2.9 V6 biturbo da 520 CV.

Il linguaggio stilistico si ispira all'imbarcazione Luna Rossa della 37ª America's Cup. La carrozzeria presenta una vernice cangiante dall'effetto metallico, completata dalla caratteristica banda rossa laterale. I dieci esemplari si distinguono per le configurazioni estetiche: livrea con o senza cofano e portellone posteriore neri e cerchi in lega rossi o neri. Una numerazione progressiva sulla plancia identifica ogni singola vettura.

L'abitacolo unisce materiali ricercati e dettagli del mondo della vela. Spiccano i sedili Sparco con rivestimenti e grafiche che richiamano i dispositivi di galleggiamento dell'equipaggio Luna Rossa. La plancia integra un sottilissimo strato proveniente da una vela originale del team, per trasformare ogni auto in un autentico oggetto da collezione.

Il ricongiungimento di Arese corona un percorso internazionale nel 2026. Dopo il debutto a Bruxelles, la vettura è stata presente a Ultimate Supercar Garage e ha accompagnato il team alla prima e alla seconda Preliminary Regatta, a maggio nel golfo di Cagliari e a settembre nel golfo di Napoli, tappe verso la 38ª America's Cup. La serie è stata inoltre protagonista della 44ª Mille Miglia, della Foiling Week sul Lago di Garda e del Salone Nautico Internazionale di Genova. Un viaggio che racconta una collaborazione fondata su audacia, competenza ingegneristica e ricerca della perfezione.