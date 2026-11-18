È stato inaugurato a Milano, nel cuore delle comunità di Santa Giulia e Rogoredo, il quinto Sky Up Digital Hub, uno spazio pensato per favorire l'inclusione digitale attraverso collaborazione tra imprese e Terzo Settore. Il nuovo centro nasce dalla sinergia tra Sky Italia e la Portineria di comunità Parco Trapezio, realtà sostenuta da Fondazione Cariplo e dal Municipio 4, già riconosciuta come punto di riferimento per la partecipazione e la coesione territoriale.



Lo spazio mette a disposizione tecnologie all'avanguardia - come computer, lavagne digitali, strumenti per la produzione audiovisiva, TV Sky Glass e connettività 5G - e propone laboratori e workshop formativi sia per giovani che per over 65, offrendo un luogo intergenerazionale per apprendere, condividere e sperimentare nuove competenze digitali. Questo modello di welfare di prossimità mira ad abbattere le barriere tecnologiche, favorendo un dialogo attivo tra l'esperienza degli adulti e la creatività delle nuove generazioni.



I dipendenti Sky saranno coinvolti direttamente nell'organizzazione di corsi e attività formative, promuovendo un uso consapevole e responsabile della tecnologia come strumento di autonomia, inserimento sociale e crescita. Tutta la comunità, senza distinzioni di età, potrà così accedere gratuitamente a opportunità concrete di formazione e crescita personale.



Antonio Damasco, Direttore Rete Italiana di Cultura Popolare, sottolinea: Cosa sta accadendo dentro la prima Portineria di comunità a Milano è davvero virtuoso. Immaginare che in questi pochi metri quadrati si stanno concentrando le forze più attive del territorio era impossibile fino a meno di due anni fa. Da oggi si potrà venire a studiare, lavorare, connettersi al resto del mondo grazie a Sky.



Andrea Duilio, Amministratore Delegato di Sky Italia, dichiara: Il divario digitale non riguarda soltanto l'accesso alla tecnologia, è un fattore di disuguaglianza che rischia di lasciare indietro intere fasce della popolazione. Con Sky Up Digital Hub vogliamo contribuire a ridurre questa distanza, mettendo a disposizione strumenti, competenze e formazione per aiutare le persone ad affrontare il cambiamento in modo consapevole. La collaborazione con la Portineria di comunità Parco Trapezio ci permette di portare questo impegno in un territorio che ha un valore particolare per Sky, e di promuovere occasioni di incontro e partecipazione nel quartiere di Santa Giulia.



Stefano Bianco, Presidente del Municipio 4, commenta: Sky Up non è una semplice dotazione tecnologica, è un investimento sulla comunità. In un unico spazio mettiamo insieme due priorità del nostro Municipio: dare ai giovani strumenti concreti contro la povertà educativa e garantire ai nostri over 65 autonomia e inclusione digitale, che oggi è un vero diritto di cittadinanza. È un presidio sociale concreto, capace di abbattere le barriere digitali e unire generazioni diverse. Rafforza ulteriormente il modello di welfare di comunità che vogliamo: tecnologia che unisce i giovani e gli anziani e un'impresa, Sky Italia, che sceglie di abitare pienamente il quartiere al fianco della Portineria.



Con il nuovo hub nel Parco Trapezio, si amplia così la rete degli Sky Up Digital Hub già attivi nel Paese, confermando l'impegno nel fornire strumenti e opportunità alle comunità urbane più fragili e rafforzando una visione di inclusione e partecipazione basata su tecnologia e solidarietà.