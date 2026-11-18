LG presenta i nuovi monitor UltraGear OLED 45GX950B e 32GX870B con AI per gaming coinvolgente, immagini HDR, refresh rate elevati e funzioni smart innovative.

In occasione della Giornata Internazionale del Gaming, LG Electronics introduce due nuovi monitor che promuovono una visione d'avanguardia del gaming, puntando su tecnologie OLED e intelligenza artificiale per elevare la qualità dell'esperienza videoludica.

Debuttano infatti sul mercato i LG UltraGear evo AI OLED 45GX950B e LG UltraGear AI OLED 32GX870B, due modelli concepiti per soddisfare le esigenze della community di gamer più esigente. Le nuove soluzioni uniscono prestazioni di alto livello, qualità visiva superiore e funzioni avanzate di AI, offrendo alternative sia per chi ricerca la massima immersione su ampio formato sia per chi predilige un display versatile, fino a 480 Hz in Full HD.

Il modello UltraGear OLED 45GX950B è progettato per un'immersione totale: display curvo da 45 pollici 21:9, risoluzione 5K2K (5120x2160), colori vivi, neri profondi e contrasto elevato grazie alla tecnologia OLED e certificazione VESA DisplayHDR True Black 400. La copertura colore DCI-P3 al 98,5% garantisce una resa cromatica realistica. La funzione Dual Mode permette di scegliere tra risoluzione massima a 165Hz o maggiore reattività in WFHD fino a 330Hz. Il tutto con tempo di risposta di appena 0,03 ms (GtG), ideale per gaming competitivo ed esperienze dinamiche.

UltraGear AI OLED 32GX870B si rivolge a chi cerca versatilità estrema, combinando schermo OLED da 32 pollici in 4K UHD, densità pari a 140 PPI e picco di luminosità fino a 1.500 nit (HDR e pannello tandem di quarta generazione). Il monitor offre copertura DCI-P3 al 99,5% e certificazione VESA DisplayHDR True Black 500 per dettagli brillanti anche nelle scene più scure. Consente di alternare, tramite Dual Mode certificata VESA, tra 4K UHD a 240Hz e Full HD fino a 480Hz perfetto sia per RPG dettagliati, sia per generi rapidi come FPS e racing. Anche qui il tempo di risposta è di soli 0,03 ms GtG.

Entrambi i monitor sono dotati di tecnologia UltraGear AI, con funzioni come AI Upscaling per migliorare la nitidezza dell'immagine e AI Scene Optimization che riconosce automaticamente il tipo di contenuto a schermo, ottimizzando parametri come temperatura colore e nitidezza. A completare il pacchetto c'è AI Sound, che valorizza dialoghi, effetti e colonne sonore per una resa audio ancora più immersiva. Le nuove funzionalità intervengono infatti in tempo reale su immagini e suoni, adattandoli in base alla scena.

L'ergonomia e la connettività rispondono alle esigenze delle postazioni di ultima generazione: opzioni di regolazione personalizzabili e porte HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 e USB-C assicurano compatibilità con PC, laptop e console.

I monitor LG UltraGear evo AI OLED 45GX950B e UltraGear AI OLED 32GX870B sono già disponibili online rispettivamente a 1.998,99 euro e 1.100,00 euro. Con questi nuovi prodotti LG si conferma protagonista nell'innovazione per il gaming, offrendo soluzioni che anticipano le richieste di una community sempre più vasta e diversificata.