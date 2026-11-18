Nilox anticipa il Black Friday su Amazon con promozioni su e-bike, occhiali smart, action cam e accessori tech per sport e outdoor.

Il Black Friday arriva in anticipo per gli appassionati di tecnologia e mobilità sostenibile, grazie alle offerte Early Black Friday di Nilox disponibili su Amazon fino al 30 novembre 2026. Il brand italiano, noto per l'innovazione nel settore sportivo e outdoor, propone una gamma scontata di prodotti che spazia dalle e-bike di ultima generazione a dispositivi wearable, fino a soluzioni tech dedicate al tempo libero e all'avventura.

Fra le proposte di punta figura la Nilox J5 PRO, e-bike city dal design contemporaneo e batteria removibile total black, che offre fino a 65 km di autonomia e una guida fluida grazie al motore posteriore da 250 W e al cambio Shimano a 6 velocità. È acquistabile in promozione a partire da 629 euro.

Per gli amanti delle fat bike, Nilox offre la X10 ULTRA, progettata per garantire prestazioni elevate su qualsiasi terreno. Dotata di batteria al litio da 624 Wh per un'autonomia fino a 90 km e freni a disco idraulici anteriori e posteriori, assicura sicurezza e controllo anche nelle condizioni più impegnative, con prezzo promo da 958,99 euro. La X8 ULTRA unisce potenza e lunga autonomia con batteria removibile da 48V, ruote fat da 20" x 4" e display LCD con 5 livelli di assistenza, disponibile da 852,99 euro.

Per chi cerca tecnologia wearable, gli occhiali smart sportivi Nilox Sorapis permettono di ascoltare musica e gestire chiamate senza isolarsi, grazie all'audio open-ear e ai comandi multifunzione integrati. Con connessione wireless, certificazione IPX4 e autonomia fino a 5 ore, sono proposti a partire da 32,50 euro.

L'offerta comprende anche l'acquascooter Makai Nui, pensato per esplorazioni subacquee fino a 30 metri di profondità, con velocità massima di 5,4 km/h, autonomia di 35 minuti e attacco per action cam. Ideale per snorkeling e immersioni, è disponibile a 399,99 euro.

Completano la selezione la mini action cam portachiavi Nilox Carrycam, dalla forma ultracompatta e peso di 18 grammi, per video HD e foto ovunque ti trovi. Dotata di display LCD, cinque filtri effetto vintage e autonomia fino a 75 minuti, è acquistabile in promo a partire da 17,50 euro.

Con questa selezione, Nilox offre soluzioni pensate per chi desidera rendere sport, tempo libero e mobilità quotidiana sempre più smart, sicura e all'avanguardia.