HONOR amplia la sua gamma di dispositivi indossabili con il nuovo Watch 6 Pro, uno smartwatch di punta che combina tecnologia all'avanguardia, design di lusso e prestazioni pensate sia per l'attività sportiva sia per la gestione quotidiana della salute.

Il cuore dell'HONOR Watch 6 Pro è il suo innovativo display tandem LTPO AMOLED da 1,5 pollici, capace di raggiungere una luminosità massima di ben 5.500 nit. Questo garantisce visibilità perfetta anche sotto la luce diretta del sole, superando i limiti dei display tradizionali sui wearable. Il tutto è incorniciato da una pregiata lunetta in ceramica nanocristallina, ottenuta tramite un sofisticato processo di sinterizzazione, per offrire un'estetica elegante, moderna e robusta.

Pensato per sportivi e utenti esigenti, l'orologio integra il nuovo sistema di posizionamento HONOR AccuTrack, supportato da IA e tecnologia a doppia antenna, che garantisce una precisione elevata anche in ambienti complessi come canyon urbani e foreste. L'HONOR Watch 6 Pro offre oltre 120 modalità sportive, inclusi strumenti avanzati come il Professional Running Coach, che analizza la postura di corsa e la frequenza cardiaca, e la modalità Outdoor Trail Running con navigazione sicura attraverso la funzione Route Back. Gli appassionati di calcio e badminton troveranno analisi dettagliate delle prestazioni grazie a mappe di calore e rilevamento dei colpi.

L'attenzione alla salute è affidata al sistema Intelligent Sense, con monitoraggio olistico 24 ore su 24 di parametri come frequenza cardiaca, stress, ossigeno nel sangue e qualità del sonno. Ogni mattina, l'Enhanced Healthy Morning Report fornisce una panoramica sul recupero fisico, energia e trend di benessere, per affrontare meglio la giornata. Grazie alla scansione salute one-tap, l'utente ottiene una fotografia istantanea delle proprie condizioni in soli 60 secondi.

L'autonomia della batteria raggiunge valori da record: fino a 18 giorni in modalità ultra-lunga, 10 giorni in uso tipico e 7 giorni con Always-On Display. La robustezza del dispositivo è certificata da standard 5ATM, IP68, IP69 e IP69K, che ne garantiscono la resistenza ad acqua, polvere e agli scenari più estremi. La connettività smart permette la gestione di chiamate e messaggi da due smartphone diversi - anche tra Android e iPhone - direttamente dal polso. Comandi rapidi tramite gesture del polso e Wet-Screen Touch assicurano un'esperienza fluida in qualsiasi condizione ambientale. Presenti anche i pagamenti NFC contactless tramite Fidesmo, compatibili con Mastercard e Visa.

HONOR Watch 6 Pro è disponibile in Italia dal 19 novembre nelle colorazioni Silver e Black. Il prezzo parte da 379 euro per la versione nera e 429 euro per la versione argentata, con uno sconto di lancio di 100 euro fino al 31 dicembre. Acquistando il nuovo Watch 6 Pro insieme a HONOR Choice Clip nello stesso periodo si riceverà in omaggio un cinturino in pelle. Inclusi anche 12 mesi di garanzia aggiuntiva, protezione dello schermo e servizi di assistenza dedicati.

L'HONOR Watch 6 Pro si presenta così come un nuovo riferimento tra gli smartwatch di fascia alta, pronto a soddisfare le esigenze di chi cerca design, funzionalità avanzate e affidabilità senza compromessi.