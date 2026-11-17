ASUS presenta Prime AP304 ARGB, case ATX con vetro curvo, raffreddamento a feritoia brevettato e supporto GPU rinforzato. Disponibile in bianco e nero.

ASUS lancia il nuovo chassis Prime AP304 ARGB, un case ATX progettato per chi punta a stile minimale, prestazioni elevate e soluzioni tecniche di avanguardia. Il Prime AP304 ARGB si distingue grazie a un pannello in vetro temperato curvo che, senza interruzioni, avvolge la parte frontale e laterale del case, offrendo una panoramica completa sui componenti interni da qualsiasi angolazione. Il vetro, sottoposto a un avanzato processo produttivo mutuato dal settore aerospaziale e lavorato in cinque fasi, viene temprato per garantirne massima resistenza e durata, mentre il sistema di guide a sgancio rapido consente una facile rimozione in totale sicurezza.

Innovativo anche il sistema di raffreddamento grazie a una ventilazione a feritoia brevettata, ottimizzata specificamente per il raffreddamento delle schede grafiche. Una striscia ARGB integrata illumina il set-up ed è perfettamente compatibile con Aura Sync, per effetti personalizzabili e coordinati con altri componenti ASUS.

Lo chassis Prime AP304 ARGB offre ampia compatibilità: supporta schede grafiche fino a 420 mm di lunghezza e sistemi di raffreddamento a liquido con radiatori fino a 360 mm. Il supporto rinforzato per GPU, pensato per unità da 300 a 360 mm, viene fissato con viti per garantire stabilità totale e minimizzare il rischio di flessione o danneggiamento della scheda grafica. Un sistema di bloccaggio brevettato consente inoltre il montaggio senza attrezzi, rendendo l'assemblaggio del PC più rapido e sicuro.

Il pannello I/O superiore integra una porta USB Type-C per trasferimenti fino a 20 Gbps, due USB Type-A da 5 Gbps e l'ingresso cuffia/microfono, offrendo così funzionalità avanzate con un design elegante e pulito. Attenzione anche alla gestione dei cavi: 33 mm di spazio dietro la scheda madre permettono un'organizzazione impeccabile per mantenere l'estetica interna sempre in ordine.

Il Prime AP304 ARGB viene fornito in due colorazioni, nero e bianco, con cavi interni coordinati al colore del case per un look omogeneo. La configurazione di serie include quattro ventole ARGB da 120 mm, tre in immissione e una in espulsione, oltre a filtri antipolvere removibili (sia superiore che inferiore) per una manutenzione facilitata.

Le specifiche tecniche risultano complete: supporto per schede ATX, microATX e Mini-ITX, sette slot di espansione, altezza per il dissipatore CPU fino a 175 mm, capacità per un alimentatore lungo fino a 200 mm, alloggiamenti per HDD e SSD flessibili, struttura solida in acciaio e vetro per un peso complessivo di 11,5 kg.

Il nuovo ASUS Prime AP304 ARGB è già disponibile al prezzo consigliato di 159,90 euro presso i principali rivenditori e store ASUS. Le soluzioni adottate lo rendono ideale per gli appassionati che cercano un equilibrio tra tecnologia, design e praticità di assemblaggio.