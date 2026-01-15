Connect with us

Animal Crossing: New Horizons celebra i 25 anni con l’update 3.0 e la Nintendo Switch 2 Edition

Animal Crossing: New Horizons si prepara a un ritorno in grande stile in occasione del 25° anniversario della serie. Nintendo ha annunciato il rilascio dell’update gratuito 3.0 e dell’upgrade alla Nintendo Switch 2 Edition, due novità che promettono di ampliare in modo significativo l’esperienza di gioco del celebre simulatore di vita.

Disponibile per tutti i possessori di Animal Crossing: New Horizons, l’aggiornamento gratuito 3.0 introduce un ricco ventaglio di nuove funzioni e contenuti dedicati alla personalizzazione e alla creatività. Tra le novità più attese figura il nuovo Hotel gestito da Remo e la sua famiglia, situato sul pontile di ogni isola, dove i giocatori potranno accogliere turisti, arredare le stanze a tema e ottenere buoni speciali da spendere nel negozio di souvenir. Sarà inoltre possibile noleggiare outfit vacanzieri e invitare ospiti tramite amiibo, rendendo ogni soggiorno un’esperienza unica.

Il gioco introduce anche il ritorno di Resetti, la celebre talpa che si occuperà della gestione del terreno, consentendo ai giocatori di sgomberare vaste aree per riorganizzare la propria isola. Non mancano ulteriori migliorie pratiche: il magazzino domestico potrà ora contenere fino a 9000 oggetti, inclusi elementi decorativi naturali come alberi e fiori.

Una delle aggiunte più significative è rappresentata dalle Isole Sognidoro, un’espansione del Mondo dei sogni di Sonia che permetterà di creare fino a tre nuove isole indipendenti, ciascuna con dimensioni e conformazioni diverse. Queste nuove aree si integrano perfettamente con le collaborazioni speciali con LEGO®, The Legend of Zelda e Splatoon, che introdurranno nel gioco set esclusivi di oggetti e nuovi personaggi provenienti dai rispettivi universi Nintendo.

Non mancano omaggi alla storia della casa di Kyoto: tra i souvenir dell’hotel sarà possibile trovare oggetti ispirati alle console e ai giochi classici della storia di Nintendo, alcuni dei quali potranno essere giocati direttamente in Animal Crossing: New Horizons da chi dispone di un abbonamento a Nintendo Switch Online.

Parallelamente, per chi possiede una Nintendo Switch 2, è disponibile l’upgrade alla Nintendo Switch 2 Edition, che offre un’esperienza visiva e interattiva completamente rinnovata. Questa versione garantisce una risoluzione fino a 4K in modalità TV, il supporto ai Joy-Con 2 con comandi stile mouse per un arredamento più intuitivo e la possibilità di utilizzare un nuovo megafono, acquistabile nella bottega di Nook, che sfrutta il microfono integrato della console per richiamare gli abitanti dell’isola con la propria voce.

L’aspetto sociale del gioco viene ampliato con il multiplayer fino a 12 giocatori online e con la nuova funzione GameChat, che consente di parlare con gli amici durante il gioco. Collegando anche una telecamera compatibile, sarà possibile vedere le espressioni dei compagni direttamente sullo schermo, rendendo ogni incontro sull’isola più interattivo e realistico.

Con queste caratteristiche, Animal Crossing: New Horizons conferma il suo ruolo di punto di riferimento tra i cosiddetti *cozy game*, quei titoli che uniscono creatività, socialità e relax. Nintendo non nasconde che il 2026 sarà un anno dedicato proprio a questo genere, con l’arrivo del primo simulatore di vita ambientato nel mondo dei Pokémon, Pokémon Pokopia, previsto per il 5 marzo in esclusiva su Nintendo Switch 2.

L’update gratuito 3.0 e l’upgrade alla Nintendo Switch 2 Edition di Animal Crossing: New Horizons sono ora disponibili, offrendo a tutti gli abitanti dell’isola nuovi modi per esprimere la propria fantasia e vivere in compagnia momenti di gioco sempre più coinvolgenti.

