“Animal Crossing: Pocket Camp Complete” ora disponibile per iOS e Android

Il mondo di Animal Crossing si espande con l’arrivo di Animal Crossing: Pocket Camp Complete, il nuovo gioco disponibile per dispositivi iOS e Android. Con questa versione completa, i giocatori potranno immergersi ancora di più nelle avventure offerte dal campeggio gestito dai personaggi carismatici di Animal Crossing.

La versione originale di Animal Crossing: Pocket Camp per dispositivi smart ha già conquistato i giocatori con la possibilità di vestire i panni di gestori del proprio campeggio, raccogliendo e creando mobili, esplorando le aree ricreative e stringendo amicizia con un eclettico cast di personaggi. Ora, con Animal Crossing: Pocket Camp Complete, queste avventure possono essere riprese da dove si erano interrotte o iniziate da zero per vivere nuove esperienze all’interno del campeggio.

Tra le novità introdotte con Animal Crossing: Pocket Camp Complete, si potranno trovare nuove sezioni esplorabili, nuovi mobili e oggetti da collezionare e una maggiore interazione con i personaggi non giocanti presenti all’interno del gioco. Questa versione ampliata promette di offrire ore di divertimento e avventure uniche all’interno di un mondo colorato e pieno di sorprese.