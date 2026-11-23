Da ora Trenord è su Google Maps: in tutta la Lombardia orari in tempo reale, avvisi sui ritardi e percorsi multimodali con bus, metro e a piedi.

Da ora chi viaggia con Trenord in Lombardia può seguire la marcia dei convogli direttamente sulle mappe di Google. L'operatore ferroviario lombardo diventa così il primo operatore ferroviario regionale in Italia a mettere a disposizione i dati sulla circolazione dei propri treni in tempo reale dentro la piattaforma del colosso di Internet.

Chi si sposta ogni giorno per lavoro o per studio trova nel servizio informazioni aggiornate di continuo, minuto per minuto. Gli orari di arrivo e di partenza sono consultabili in ogni momento e Google Maps segnala eventuali ritardi inviando avvisi, così da organizzare il viaggio senza sorprese. Il servizio è accessibile sia da dispositivo mobile sia da computer.

Il passo in avanti riguarda anche la pianificazione degli spostamenti. Chi deve raggiungere una destinazione può costruire un percorso che alterna treni, autobus e metropolitana, aggiungendo se necessario il tratto da fare a piedi, con un'unica applicazione a disposizione per tutte le fasi del viaggio.

La novità copre l'intera regione, quindi il monitoraggio e la pianificazione dei viaggi sono disponibili su tutta la rete lombarda gestita da Trenord.