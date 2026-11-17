Citroën sarà protagonista a Milano AutoClassica 2026 con la celebrazione dei 30 anni della Saxo, la compatta che ha segnato un'epoca e continua a emozionare appassionati e collezionisti. Nell'area del Club Storico Peugeot Citroën Italia, presso il Padiglione 20 - Stand D27 di Fiera Milano Rho, verrà allestita un'esposizione di oltre 165 metri quadrati che racconta la storia e la passione per il marchio.



La Citroën Saxo, prodotta dal 1996 al 2003, ha incarnato il concetto di utilitaria agile, leggera e accessibile degli anni Novanta. Le versioni sportive VTR e VTS hanno conquistato il cuore degli amanti della guida dinamica, diventando oggi tra le youngtimer più ambite e riconoscibili. In mostra a Milano sarà presente una Saxo VTR con motore 1.6 da 88-90 CV, esempio dell'estro Citroën per le compatte sportive: brillante, reattiva ed esteticamente grintosa.



La storia della Saxo non è solo strada ma anche motorsport. Leggera e dallo spirito combattivo, è stata protagonista di numerosi trofei monomarca, come la Saxo Cup in pista e diversi trofei su rally. Il carattere della Saxo ha così rappresentato, per un'intera generazione di giovani piloti, il trampolino verso il mondo delle competizioni e la vettura si è ritagliata uno spazio importante nelle categorie delle compatte e delle due ruote motrici.



Accanto alla Saxo VTR, l'esposizione ospiterà anche una rara Citroën DS3 Racing. Questi due modelli formano un simbolico ponte tra epoche diverse della storia Citroën: da una parte il mito sportivo degli anni Novanta, dall'altra una visione più esclusiva e attuale del concetto di compatta sportiva. Così non solo le classiche del passato, ma anche modelli prodotti in serie limitata stanno entrando sempre più nell'universo delle youngtimer.



La manifestazione non sarà solo una celebrazione ma anche un'occasione di incontro per appassionati e collezionisti. Sabato 21 novembre sono previste attività aperte al pubblico, tra cui incontri con gli specialisti di BossAuto (officina torinese specializzata in restauri Peugeot e Citroën), approfondimenti sul restauro e la conservazione dei veicoli storici, oltre alla possibilità di ricevere informazioni sui certificati di rilevanza storica. Il raduno French Party Meeting all'esterno completerà la festa, coinvolgendo tutti gli amanti delle vetture francesi.



La storia Citroën continua a vivere grazie agli appassionati e all'impegno di realtà come il Club Storico Peugeot Citroën Italia, un sodalizio ufficiale che valorizza e tutela il patrimonio dei due marchi francesi.



La partecipazione a Milano AutoClassica rappresenta così un'occasione per riscoprire la storia, l'innovazione e il piacere di guida delle vetture Citroën, dal Novecento alle youngtimer del XXI secolo. Il trentesimo anniversario della Saxo diventa il simbolo di un'eredità viva, capace di coinvolgere generazioni diverse e di mantenere intatto il carattere unico che ha reso celebre il modello.