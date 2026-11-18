La nuova Jeep Compass è il SUV italiano che accende i riflettori nella seconda stagione di The Traitors Italia, il Prime Original di successo disponibile in esclusiva su Prime Video. Il modello Jeep, disegnato a Torino, sviluppato a Balocco e prodotto a Melfi, si integra nel racconto dell'avvincente reality, diventando per i protagonisti compagna di viaggio e simbolo di libertà e avventura.

Il SUV Made in Italy svolge un ruolo centrale nelle scene di The Traitors Italia, accompagnando i concorrenti negli spostamenti tra strategie, decisioni e continui cambiamenti. Immagini dinamiche degli esterni, delle vetture in movimento e degli interni mettono in risalto il design moderno e la versatilità del modello. Con oltre 2,5 milioni di unità vendute dal debutto nel 2006, la Compass si conferma vettura di riferimento per il marchio.

La gamma della nuova Compass esprime la libertà di scelta tipica di Jeep, proponendo motorizzazioni e-Hybrid, plug-in e completamente elettriche. Il top di gamma è rappresentato dalla Compass 4xe, full electric a trazione integrale da 375 CV e autonomia superiore a 600 km, mentre la Long Range a trazione anteriore raggiunge fino a 674 km con una singola ricarica.

La nuova generazione mantiene il DNA Jeep con la classica griglia a sette feritoie, passaruota trapezoidali e uno stile che comunica sostanza e innovazione. Grazie a oltre 200 mm di altezza da terra e capacità di guado fino a 480 mm, la Compass resta fedele alle aspettative degli appassionati. Il comfort di bordo viene garantito da uno spazio maggiore per le gambe, un bagagliaio da 550 litri e tecnologie all'avanguardia: quadro strumenti digitale da 10,25 pollici, display centrale da 16 pollici, connettività avanzata e sistemi di assistenza alla guida di Livello 2.

La presenza della Jeep Compass è arricchita anche da una campagna social dedicata, con teaser e contenuti video su Instagram, che mostrano le vetture durante le diverse fasi degli episodi.

The Traitors Italia è l'adattamento italiano del format olandese De Verraders, premiato ai BAFTA e agli Emmy, che dal 2021 ha visto una diffusione globale in oltre 40 Paesi. La seconda stagione, composta da sei episodi, propone strategie, colpi di scena e un uso intensivo del SUV Jeep, elemento chiave anche nella narrazione visiva dello show.