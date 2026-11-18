Sabato 21 e domenica 22 novembre le concessionarie FIAT italiane saranno interamente dedicate alla FIAT 600 e alla sua gamma completa, offrendo ai clienti la possibilità di scoprire tutte le motorizzazioni - benzina, Hybrid e 100% elettrica - con vetture in pronta consegna.

L'iniziativa si distingue per una promozione esclusiva, che consente di accedere alla gamma FIAT 600 a partire da 17.950 euro oppure con un finanziamento a tasso zero*. Questa offerta permette ai clienti di soddisfare differenti esigenze di mobilità e di scegliere tra le tre tecnologie disponibili, tutte accomunate da uno stile italiano, tecnologie moderne e comfort elevato.

FIAT 600 si presenta come un modello versatile nel segmento B. La versione Benzina Turbo 100 propone un motore da 100 CV con cambio manuale a sei rapporti, la Hybrid abbina un 48 Volt elettrificato al cambio doppia frizione per una guida più fluida anche in città, mentre la 600e è il modello 100% elettrico che interpreta la mobilità sostenibile senza rinunciare a comfort e connettività. Queste varianti consentono al pubblico di trovare la FIAT 600 più adatta al proprio stile di vita, tutti accomunati da praticità, carattere e piacere di guida.

L'evento è accompagnato da una nuova campagna di comunicazione, che racconta con toni ironici il piacere di guidare la nuova FIAT 600 e anche quello di farsi notare a bordo. Lo spot, trasmesso su TV e web in formati da 30" e 15", mostra quanto la 600 riesca ad attirare l'attenzione: in un piccolo paese italiano, il suo arrivo fa sì che tutti gli abitanti trovino una scusa per poter essere accompagnati a bordo; dal ragazzino che finge una ruota bucata, agli amici che perdono appositamente lo scuolabus, fino alle signore in ritardo per il torneo di burraco. Con ironia e autenticità, la campagna rimarca come la nuova 600 sia un'auto su cui tutti vogliono salire, perfetta sintesi di stile e personalità italiana.

Il weekend nelle concessionarie, il 21 e 22 novembre, rappresenta quindi l'occasione concreta per passare dal desiderio all'esperienza reale: si potrà provare tutta la gamma della nuova 600, scegliere tra le versioni disponibili e usufruire delle promozioni riservate, compresi prezzi a partire da 17.950 euro o il finanziamento a tasso zero.



