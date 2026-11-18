Chery Italy rafforza la sua presenza nel mercato italiano aprendo una nuova sede di rappresentanza a Roma, in viale dell'Arte 25, affiancando l'organizzazione già esistente a Milano. Gli uffici romani si concentreranno sullo sviluppo del business, sulle relazioni istituzionali e sulle attività di public affairs, con l'obiettivo di consolidare il dialogo con istituzioni, partner e stakeholder nella capitale italiana.

Il gruppo, presente in Italia da poco più di due anni con i brand OMODA & JAECOO, ha registrato risultati impressionanti: da gennaio a ottobre 2026 sono state immatricolate oltre 37.000 vetture, con una crescita del 235,6% rispetto allo stesso periodo del 2025. Solo nel mese di ottobre sono state immatricolate circa 5.000 auto, rappresentando il 3,8% della quota di mercato nazionale in un settore automobilistico in ripresa (+8,3% nei primi dieci mesi secondo dati UNRAE).

"Roma completa la nostra organizzazione di Milano e ci dà una base nella capitale per il dialogo con istituzioni, partner e stakeholder: è un ulteriore passo verso una presenza italiana più strutturata", ha dichiarato Kevin Cheng, CEO di Chery Italy. "I risultati di questi due anni sono una base concreta, non un traguardo. Ora vogliamo renderli duraturi con una rete più forte, un servizio di qualità e competenze locali".

Chery Italy rafforza anche la struttura multibrand: dal mese di ottobre la società italiana assume la nuova ragione sociale CHERY ITALY S.r.l.. OMODA si concentra sulla tecnologia e la mobilità intelligente, JAECOO si distingue per la versatilità dei SUV, mentre LEPAS punta su design ed eleganza contemporanei. Il marchio CHERY sarà dedicato alla mobilità familiare, e il progetto iCAUR propone SUV elettrificati dal carattere avventuroso.

In termini di servizi, i clienti possono contare su 137 punti vendita e assistenza in Italia, con 10 nuove aperture in programma. Il centro ricambi nazionale di Basiano, alle porte di Milano, garantisce la fornitura di oltre 400.000 parti in 24-48 ore. Tutti i veicoli del gruppo beneficiano di una garanzia di 7 anni o 150.000 km sull'auto e di 8 anni o 160.000 km sulle componenti elettrificate.

Su scala globale, Chery Automobile ha venduto oltre 2,5 milioni di veicoli nei primi dieci mesi del 2026, con una crescita del 9,3% rispetto all'anno precedente. Parte di questo successo è legato agli investimenti consistenti in ricerca e sviluppo, che nel 2025 hanno raggiunto 1,8 miliardi di euro, e alle attività in settori innovativi come batterie, intelligenza artificiale, guida autonoma e robotica, inclusi i robot umanoidi di AiMOGA Robotics.

Con la nuova sede di rappresentanza a Roma, Chery Italy punta a consolidare ulteriormente la propria crescita, garantendo servizi efficienti e una presenza sempre più strutturata sul territorio nazionale.