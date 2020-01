ASUS annuncia le schede video ROG Strix, ASUS TUF Gaming e Dual Radeon RX 5600 XT

ASUS annuncia oggi tre nuove schede video Radeon™, tra cui ROG Strix, ASUS TUF Gaming X3 EVO e ASUS Dual EVO Radeon™ RX 5600 XT.

Queste nuove GPU aggiungono PCB, power design e raffreddamento custom all’ultimo chipset AMD, permettendo di ottenere maggiori prestazioni rispetto al design reference. Le nuove schede video ASUS Radeon RX 5600 XT sono nate per garantire framerate costanti in 1080p a tutti i gamer alla ricerca di una nuova scheda grafica ad alte prestazioni.

ROG Strix: pronto all’azione

ROG Strix Radeon™ RX 5600 XT è pensata per ottenere il massimo in 1080p. I componenti sulla superficie del PCB sono saldati con estrema precisione grazie alla tecnologia Auto-Extreme e il chip della GPU è raffreddato grazie a MaxContact ed un robusto dissipatore. Sulla parte superiore tre potenti ventole sfruttano il nuovo design Axial-tech, in grado di superare il nostro stesso sistema di ventole, leader del settore, dell’ultima generazione. Sono presenti inoltre una miriade di feature aggiuntive come la modalità 0 dB, backplate protettivo, i componenti Super Alloy Power II ed altro ancora.

ASUS TUF Gaming: solidità TUF

TUF Gaming X3 Radeon™ RX 5600 XT EVO presenta tre potenti ventole per migliorare il raffreddamento, senza sacrificare la solidità che contraddistingue TUF. Ogni scheda è costruita utilizzando la tecnologia Auto-Extreme ed è protetta da backplate che impedisce la flessione del PCB, oltre ad utilizzare una ventola durevole a doppio cuscinetto. Rigorosi test di validazione garantiscono la massima compatibilità con gli ultimi prodotti TUF.

ASUS DUAL: doppie ventole, doppio divertimento

ASUS Dual Radeon™ RX 5600 XT EVO offre un’esperienza di gioco pura, unendo prestazioni e semplicità come nessun altro. Le ventole con Axial-tech raffreddano il grande dissipatore e garantiscono il controllo costante della temperatura, mentre la tecnologia Auto-Extreme assicura un’affidabilità avanzata. È la combinazione perfetta per una potente esperienza plug-and-play.

Disponibilità

ASUS ROG Strix Radeon™ RX 5600 XT e ASUS TUF Gaming X3 EVO Radeon™ RX 5600 XT saranno disponibili in Italia ad inizio febbraio. ASUS Dual Radeon RX 5600 XT EVO sarà disponibile a partire da marzo 2020 in tutto il mondo.

hiddenCountTag: 1|||hiddenCountRequest: 0