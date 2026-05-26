Huawei lancia WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition con Eliud Kipchoge

Huawei ha presentato in Italia il nuovo WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition, uno smartwatch dall'anima sportiva e altamente tecnologica realizzato in collaborazione con Eliud Kipchoge, leggenda mondiale delle maratone.

Non si tratta solo di un dispositivo, ma di un vero e proprio progetto nato insieme all'atleta keniano, che ha contribuito attivamente alla definizione delle sue funzioni dedicate alla corsa, basate sulle sue esperienze da maratoneta professionista.

L'orologio accompagnerà Kipchoge nella sfida di correre una maratona in tutti e sette i continenti, a partire dalla sua prima maratona ufficiale sul suolo africano, a Cape Town.

WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition propone una cassa ultraleggera in titanio da 43,5 grammi, combinando comfort e resistenza. Il cinturino intrecciato mixa quattro colori simbolici: blu per la disciplina, rosso per la spinta al miglioramento, bianco per superare limiti fisici e mentali e verde a rappresentare la perseveranza. I valori del running diventano così parte integrante del design.

La Watchface dedicata, The Racing Legend, offre una panoramica immediata delle prestazioni: tempo di recupero, Running Ability Index, carico settimanale, VO2Max e indice di allenamento sono sempre visibili in tempo reale. L'orologio permette una gestione avanzata dell'allenamento grazie a metriche complete, ideali per chi desidera superare i propri limiti.

Huawei introduce la dashboard del Training Camp, nata insieme al dsm-firmenich Running Team: una piattaforma che aggrega in modo intuitivo dati multidimensionali su intensità, recupero e struttura dell'allenamento. Parametri come frequenza cardiaca, ritmo, Running Ability Index e trend su 10 metriche chiave sono facilmente consultabili e utilizzabili per un'analisi scientifica delle proprie performance. È possibile importare ed esportare dati da altri dispositivi o app, rendendo l'esperienza di allenamento ancora più integrata.

Lato tecnico, lo smartwatch include una modalità Maratona sviluppata con Kipchoge che guida il runner prima, durante e dopo la gara: dalla pianificazione degli allenamenti ai suggerimenti dinamici su ritmo e idratazione, fino all'analisi dettagliata post-corsa. Un'innovativa antenna floating 3D assicura un posizionamento GPS preciso anche in contesti difficili, mentre il monitoraggio in tempo reale della potenza di corsa e della soglia del lattato consente agli atleti di ottimizzare la strategia ed evitare l'eccessivo affaticamento. La batteria offre un'autonomia che consente di allenarsi senza dover pensare alla ricarica quotidiana.

Il nuovo smartwatch consente anche pagamenti contactless direttamente dal polso grazie a Curve Pay, una funzione che permette di gestire rapidamente le carte e correggere i pagamenti in autonomia. Un sensore protegge la sicurezza richiedendo il passcode alla rimozione del dispositivo.

Eliud Kipchoge ha contribuito alla co-creazione di alcune delle funzioni principali dell'orologio. DNA da campione: tecnologia professionale per la corsa con un supporto avanzato. Elementi chiave come la strategia del ritmo gara, l'analisi della potenza di corsa e la modalità Maratona sono stati sviluppati sulla base delle reali esperienze di allenamento di Kipchoge come atleta di livello mondiale.

WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition è disponibile al prezzo di 399 euro su Huawei Store, con uno sconto lancio a 369 euro fino al 22 giugno 2026, accompagnato da auricolari Freebuds 7i e un cinturino extra in omaggio. Il prodotto punta a trasformare ogni runner in un protagonista della propria sfida personale, offrendo strumenti utili per battere ogni record, kilometro dopo kilometro.