ATARI 2600+ PAC-MAN EDITION: il ritorno iconico per HALLOWEEN 

Atari e PLAION REPLAI hanno annunciato l’arrivo di un classico rivisitato, l’Atari 2600+ PAC-MAN Edition. Disponibile dal 31 ottobre 2025, questa nuova versione della leggendaria console porta una ventata di nostalgia e innovazione agli appassionati di videogiochi, celebrandone il lancio in concomitanza con la magica notte di Halloween.

Con il suo inconfondibile design giallo ispirato a PAC-MAN, questa edizione da collezione unisce il fascino retrò della storica Atari 2600 con tecnologie moderne. Dotata di uscita HDMI, alimentazione USB-C e modalità di visualizzazione in 4:3 o 16:9, offre un’esperienza di gioco che abbraccia passato e presente.

La ciliegina sulla torta di questa edizione speciale è la cartuccia PAC-MAN Double Feature, che permette ai giocatori di scegliere tra due esperienze uniche: PAC-MAN 2600, la versione originale per console domestica, e PAC-MAN 7800, una nuova reincarnazione arcade adattata per i giocatori moderni. Ogni console è inoltre accompagnata da un joystick wireless PAC-MAN CX-40+ giallo, che riprende il design del celebre controller Atari.

Oltre alla console stessa, i fan del mondo videoludico possono ampliare la loro collezione con i joystick wireless, disponibili anche in rossi, rosa, blu e arancioni, rappresentanti dei famosi fantasmi di PAC-MAN: Blinky, Pinky, Inky e Clyde.

“L’Atari 2600+ PAC-MAN Edition è il punto d’incontro tra nostalgia e nuova vita”, ha dichiarato Ben Jones, Commercial Director di PLAION REPLAI. “Unendo due delle icone più durature del mondo dei videogiochi, abbiamo creato un pezzo di storia che non solo ha un aspetto accattivante, ma funziona anche alla perfezione. È il modo perfetto per riscoprire il divertimento semplice in un mondo complesso”.

Wade Rosen, CEO di Atari, ha aggiunto: “Atari e PAC-MAN hanno entrambi definito il significato di gioco. Questa versione celebra quell’eredità condivisa e la gioia infinita dell’inseguimento che continua a ispirare le generazioni”.

La Atari 2600+ PAC-MAN Edition e i joystick wireless PAC-MAN CX-40+ sono ora disponibili presso i principali rivenditori di tutto il mondo e rappresentano un imperdibile connubio tra passato e futuro per gli amanti dei videogiochi.