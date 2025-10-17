Atari celebra il 45° anniversario di Intellivision con la nuova console Intellivision Sprint

Atari ha annunciato oggi il lancio di Intellivision Sprint, un omaggio alla celebre console degli anni ’80 che celebra il suo 45° anniversario. La nuova console offre 45 giochi iconici dell’epoca, resi disponibili grazie a un sistema di gioco completamente aggiornato sviluppato in collaborazione con PLAION REPLAI. I fan possono già effettuare preordini dal 17 ottobre, in vista del lancio ufficiale in Europa il 23 dicembre 2025, mentre negli Stati Uniti e in Australia la console sarà disponibile a partire dal 5 dicembre.

Intellivision, lanciato originariamente nel 1980 come diretto concorrente di Atari 2600, è stato protagonista della leggendaria First Console War, distinguendosi per i suoi giochi sportivi realistici, la grafica avanzata e i controller unici. Il nuovo Intellivision Sprint conserva il design autentico dell’originale, con la superficie dorata e nera e il caratteristico pannello frontale in legno, aggiornato con due controller wireless, un’uscita HDMI e una porta USB-A per espandere la libreria di giochi.

I 45 giochi integrati includono titoli sportivi leggendari come Baseball, Chip Shot Super Pro Golf, Soccer, Super Pro Skiing, Tennis e Super Pro Football, oltre a giochi di strategia quali B-17 Bomber, Sea Battle, Space Battle, e Utopia. Non mancano gli amati giochi arcade Astrosmash, Shark! Shark!, Star Strike, Thin Ice e Boulder Dash. Ogni gioco della collezione viene fornito con due esclusivi overlay per controller, offrendo ai giocatori un’esperienza di gioco autentica.

“Siamo entusiasti di celebrare il 45° anniversario di Intellivision, e quale modo migliore per onorarlo se non riportare in vita questa console innovativa affinché i fan possano riviverne l’esperienza?”, ha dichiarato Matt Burnett, VP of Strategic Operations di Atari. “Diventare custodi di un marchio così importante è sia una grande responsabilità che un’evoluzione molto divertente del nostro lavoro in Atari”.

Atari ha recentemente acquisito il marchio Intellivision e una vasta parte del suo catalogo giochi, lanciando una significativa iniziativa per espandere il lascito del marchio. Dal 2024, questa iniziativa ha incluso l’espansione “The First Console War” per la collezione Atari 50: The Anniversary Celebration. Con Intellivision Sprint, Atari inaugura una nuova era per il marchio Intellivision.

“È stato gratificante applicare alcune delle conoscenze acquisite grazie alla nostra collaborazione di successo sulle console retrò Atari+ all’Intellivision Sprint”, ha affermato Ben Jones, Commercial Director di PLAION REPLAI. “Siamo orgogliosi di offrire agli appassionati e ai collezionisti di Intellivision una versione moderna di questa console rivoluzionaria”.