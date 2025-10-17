Connect with us

Hi, what are you looking for?

Giochi

Atari celebra il 45° anniversario di Intellivision con la nuova console Intellivision Sprint

Published

Atari ha annunciato oggi il lancio di Intellivision Sprint, un omaggio alla celebre console degli anni ’80 che celebra il suo 45° anniversario. La nuova console offre 45 giochi iconici dell’epoca, resi disponibili grazie a un sistema di gioco completamente aggiornato sviluppato in collaborazione con PLAION REPLAI. I fan possono già effettuare preordini dal 17 ottobre, in vista del lancio ufficiale in Europa il 23 dicembre 2025, mentre negli Stati Uniti e in Australia la console sarà disponibile a partire dal 5 dicembre.

Intellivision, lanciato originariamente nel 1980 come diretto concorrente di Atari 2600, è stato protagonista della leggendaria First Console War, distinguendosi per i suoi giochi sportivi realistici, la grafica avanzata e i controller unici. Il nuovo Intellivision Sprint conserva il design autentico dell’originale, con la superficie dorata e nera e il caratteristico pannello frontale in legno, aggiornato con due controller wireless, un’uscita HDMI e una porta USB-A per espandere la libreria di giochi.

I 45 giochi integrati includono titoli sportivi leggendari come Baseball, Chip Shot Super Pro Golf, Soccer, Super Pro Skiing, Tennis e Super Pro Football, oltre a giochi di strategia quali B-17 Bomber, Sea Battle, Space Battle, e Utopia. Non mancano gli amati giochi arcade Astrosmash, Shark! Shark!, Star Strike, Thin Ice e Boulder Dash. Ogni gioco della collezione viene fornito con due esclusivi overlay per controller, offrendo ai giocatori un’esperienza di gioco autentica.

“Siamo entusiasti di celebrare il 45° anniversario di Intellivision, e quale modo migliore per onorarlo se non riportare in vita questa console innovativa affinché i fan possano riviverne l’esperienza?”, ha dichiarato Matt Burnett, VP of Strategic Operations di Atari. “Diventare custodi di un marchio così importante è sia una grande responsabilità che un’evoluzione molto divertente del nostro lavoro in Atari”.

Atari ha recentemente acquisito il marchio Intellivision e una vasta parte del suo catalogo giochi, lanciando una significativa iniziativa per espandere il lascito del marchio. Dal 2024, questa iniziativa ha incluso l’espansione “The First Console War” per la collezione Atari 50: The Anniversary Celebration. Con Intellivision Sprint, Atari inaugura una nuova era per il marchio Intellivision.

“È stato gratificante applicare alcune delle conoscenze acquisite grazie alla nostra collaborazione di successo sulle console retrò Atari+ all’Intellivision Sprint”, ha affermato Ben Jones, Commercial Director di PLAION REPLAI. “Siamo orgogliosi di offrire agli appassionati e ai collezionisti di Intellivision una versione moderna di questa console rivoluzionaria”.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

A “Quarta Repubblica”: lo scontro politico nelle Università italiane e il Caso Garlaco

Motori

Quattro milioni di SUV prodotti e sette modelli: la più ampia gamma a ruote alte di sempre per Skoda

Motori

FIAT presenta la nuova 500 Hybrid Torino: un omaggio alla sua città natale

Focus

Omoda 5 SHS-H: debutto a Milano per il nuovo SUV full hybrid di OMODA & JAECOO

Spettacolo

nayt: è uscito oggi il suo nuovo brano “Un uomo”

Motori

Leapmotor T03 a Rom-E 2025: nel cuore di Roma la citycar elettrica protagonista della mobilità sostenibile

Motori

Audi Q4 e-tron Custom edition: elettrico premium a misura d’incentivi

Motori

Alpine inaugura il suo primo concept store a Parigi: un tributo all’eccellenza automobilistica francese

Motori

Honda riscrive la storia delle naked retrò con la nuova CB1000F 2026

Tecnologia

Hisense porta a Milano il primo TV RGB MiniLED da 116’’ al mondo

Motori

KTM 300 EXC HARDENDURO 2026: la regina dell’estremo si rinnova

Società

Guido Crosetto ospite a “Dritto e Rovescio”: difesa e geopolitica tra Russia e Gaza

Spettacolo

Una notte magica all’Arena di Verona: tributo a Luciano Pavarotti per i suoi 90 anni

Spettacolo

Fabri Fibra, doppio sold out a Milano e oltre 100.000 biglietti venduti: il tour continua nei club italiani

Motori

Jeep Avenger: il SUV più amato dagli Italiani e il secondo modello più venduto in assoluto

Spettacolo

Filippo Caccamo porta nei teatri italiani il nuovo spettacolo “Fuori di Tela”

Motori

Nuova Mercedes CLA 250+ conquista il GRA: 10 giri e oltre 700 km con un pieno di energia

Motori

Tesla rende l’elettrico ancora più accessibile in Italia: Model 3 da 24.990 € con Tesla Bonus e incentivi statali

Turismo

Gardaland Resort festeggia 50 milioni di Ospiti e i 40 anni di Shaman

Motori

Leapmotor: record di vendite in Cina oltre 66.600 unità vendute a settembre
NEGRAMARO Eboli

Spettacolo

Il PalaSele esplode per i Negramaro: il tour 2025 debutta in Campania

Motori

La nuova Nissan LEAF arriva sulle strade europee

Giochi

Atari celebra il 45° anniversario di Intellivision con la nuova console Intellivision Sprint
Petra Terza Stagione chiude con successo

Spettacolo

Petra, l’eroina imperfetta che parla a tutti noi. E’ un trionfo, il miglior titolo del 2025 per Sky Cinema

Motori

Volkswagen Touareg Final Edition: l’ultimo capitolo per l’iconico SUV di lusso

Giochi

Turtle Beach lancia il RIFFMASTER Wireless Guitar Controller per Nintendo Switch

Motori

Pirelli e Porsche: un’alleanza tra tradizione e innovazione per le auto classiche

Tecnologia

LG QNED evo AI QNED86 da 100″: il nuovo gigante dell’intrattenimento domestico arriva in Italia

Motori

Volkswagen Group Italia: cambio alla guida dei Brand

Giochi

Armor King “The Dark Supernova” ora disponibile in TEKKEN 8

Motori

Honda svela il restyling della Civic: design sportivo, interni migliorati e prestazioni ibride al top

Giochi

La magia natalizia su console e PC: arriva The Elf on the Shelf – Eroi del Natale

Spettacolo

THE LAST DINNER PARTY pubblicano il nuovo album “FROM THE PYRE”

Motori

Stellantis e Pony.ai insieme per promuovere lo sviluppo dei robotaxi in Europa

Motori

Opel porta in scena la sua storia iconica nella mostra “Opel Love” a Saragozza

Spettacolo

In uscita domani “OLD TRAFFORD” il nuovo singolo del rapper EN?GMA

Giochi

Milestone svela i Jupiter Stormers: dal cosmo alle corse, una nuova era della velocità

Spettacolo

North Sails presenta North Tech Collection

Spettacolo

Domani esce in fisico e in digitale “IN FATTI OSTILI” il nuovo album di inediti dei DELTA V

Motori

Classe G AMG “Made to Measure Heroes”: Imola celebra l’esclusiva serie in tre colori unici
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Giochi

Turtle Beach lancia il RIFFMASTER Wireless Guitar Controller per Nintendo Switch

Turtle Beach Corporation, rinomata azienda nell’ambito degli accessori per il gaming, ha annunciato il lancio del nuovo RIFFMASTER Wireless Guitar Controller, progettato appositamente per...

5 ore ago

Giochi

Armor King “The Dark Supernova” ora disponibile in TEKKEN 8

Uno dei personaggi più iconici della saga di TEKKEN fa il suo trionfale ritorno: Armor King si unisce oggi al roster di TEKKEN 8,...

7 ore ago

Giochi

La magia natalizia su console e PC: arriva The Elf on the Shelf – Eroi del Natale

La magia natalizia si svela in una nuova emozionante avventura, grazie al lancio di The Elf on the Shelf: Eroi del Natale, disponibile ora...

9 ore ago

Giochi

Milestone svela i Jupiter Stormers: dal cosmo alle corse, una nuova era della velocità

Una nuova era delle corse su strada è alle porte, all’intersezione tra scienza e pura adrenalina. Milestone ha appena sollevato il sipario sui Jupiter...

10 ore ago