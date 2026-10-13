Audi A2 e-tron debutta a Parigi: elettrica compatta e premium per la città

Dopo la prima mondiale del 7 settembre, Audi A2 e-tron si presenta per la prima volta al grande pubblico al Salone di Parigi 2026, portando al debutto una nuova interpretazione della mobilità elettrica premium compatta. Ispirata all'iconica Audi A2 del 1999, la nuova vettura dei quattro anelli combina un design distintivo con un'efficienza energetica particolarmente elevata, tecnologie digitali di ultima generazione e un abitacolo progettato per offrire comfort e funzionalità.

Il legame con la prima generazione della A2 è uno degli elementi distintivi del nuovo modello. La vettura riprende lo spirito innovativo della compatta lanciata nel 1999, reinterpretandone i principi di efficienza e funzionalità attraverso il linguaggio stilistico contemporaneo di Audi.

Il progetto punta su un equilibrio tra estetica e razionalità, con un'aerodinamica particolarmente curata per ridurre i consumi e migliorare l'autonomia. A questo si aggiunge un'abitabilità di riferimento per la categoria, pensata per rendere la vettura versatile nell'utilizzo quotidiano. La nuova compatta elettrica ambisce così a coniugare dimensioni e praticità adatte alla città con il comfort e la qualità tipici dei modelli premium.

La filosofia progettuale si estende anche agli interni, dove materiali, finiture e soluzioni funzionali sono chiamati a offrire un'esperienza di bordo di livello elevato. Audi sottolinea inoltre il lavoro svolto sull'insonorizzazione, con soluzioni ispirate a quelle delle ammiraglie della gamma.

Il capitolo più significativo riguarda l'efficienza. Audi A2 e-tron è indicata dalla Casa come l'auto elettrica più efficiente mai realizzata dal marchio, grazie a consumi dichiarati che scendono fino a 12,8 kWh/100 km.

La gamma comprenderà quattro livelli di potenza, con valori compresi tra 170 e 326 CV, per offrire differenti interpretazioni della mobilità elettrica, dalle configurazioni orientate all'efficienza fino a quelle caratterizzate da prestazioni superiori.

L'autonomia massima raggiunge 643 chilometri nel ciclo WLTP, un dato che amplia le possibilità di utilizzo anche al di fuori dei percorsi cittadini. Sul fronte della ricarica, la potenza massima in corrente continua arriva a 183 kW, consentendo di ridurre i tempi di sosta quando si utilizzano infrastrutture compatibili.

Tra le funzionalità previste figura anche la ricarica bidirezionale, una tecnologia che permette di ampliare le possibilità di gestione dell'energia, in funzione delle configurazioni e dei dispositivi supportati.

La tecnologia rappresenta un altro pilastro del progetto. L'abitacolo ospita un ambiente digitale evoluto, sviluppato per integrare informazioni, intrattenimento e funzioni di assistenza in un'esperienza di utilizzo intuitiva.

L'intelligenza artificiale trova applicazione nel controllo vocale, con l'obiettivo di rendere più naturale l'interazione tra conducente e vettura. A questa soluzione si affianca Audi connected work, una suite pensata per trasformare l'abitacolo in uno spazio di lavoro mobile, particolarmente utile per chi trascorre molto tempo negli spostamenti.

Non mancano sistemi avanzati di assistenza alla guida, indicati dalla Casa come ADAS di fascia alta. Per le manovre negli spazi più stretti, Audi introduce inoltre un ausilio al parcheggio ispirato ai principi del machine learning. Soluzioni dedicate alla modularità degli interni, comprese applicazioni basate sul sistema Fidlock, completano l'approccio funzionale della vettura.

Audi A2 e-tron nasce anche per testimoniare l'evoluzione dei processi industriali e di sviluppo del marchio. Secondo Audi, una maggiore efficienza organizzativa e una più elevata maturità del prodotto nelle fasi preliminari hanno permesso di anticipare di 21 mesi il percorso verso la produzione rispetto allo standard aziendale.

La nuova compatta elettrica riflette una concezione della qualità premium che punta a utilizzare le risorse in modo intelligente, senza rinunciare a tecnologia, finiture e comfort. Una direzione che trova espressione nell'integrazione tra consumi contenuti, connettività, abitabilità e soluzioni di ricarica evolute.

Con Audi A2 e-tron, il marchio dei quattro anelli amplia dunque la propria offerta a zero emissioni con un modello destinato a rendere più accessibile la mobilità elettrica premium. Il debutto al Salone di Parigi anticipa l'arrivo sul mercato italiano, previsto a gennaio 2027, con prezzi a partire da 38.350 euro.