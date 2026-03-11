Avvocato Ligas trasforma Milano in un’aula di tribunale: la nuova campagna immersiva di Sky

Milano si è trasformata in un vero palcoscenico per celebrare l’arrivo di “Avvocato Ligas”, il nuovo Sky Original con Luca Argentero, appena debutto su Sky e in streaming su NOW. La serie racconta le vicende di un avvocato brillante, cinico e spregiudicato che, dopo un incidente di percorso, tenta di riconquistare la ribalta trasformando ogni causa in uno spettacolo.

Per il lancio, Sky Creative Agency ha ideato un progetto di comunicazione integrato e immersivo che porta il personaggio fuori dallo schermo e dentro la vita quotidiana dei milanesi. Dal Duomo a San Babila, da Cadorna ai grattacieli di Gae Aulenti, dai Navigli al Palazzo di Giustizia, la città si è riempita di affissioni e installazioni che ironizzano sui “reati quotidiani” della vita moderna.

Tra i messaggi più curiosi spiccano frasi come “Ti accusano di festini bilaterali?”, “Ti accusano di fare smartworking dalle piste da sci?”, “Ti accusano di aver confuso appello con miracolo?” e “Ti accusano di ghosting dopo il primo appuntamento?”. Ciascuna affissione si chiude con il claim “Ti difendo io” e invita i cittadini a contattare un numero dedicato: componendolo, si può ascoltare la voce di Luca Argentero che, in un menù interattivo, accompagna tra i casi più divertenti e surreali della città.

La campagna non si limita però alle affissioni. Fa parte della strategia una serie di azioni di guerrilla urbana e interventi spettacolari che hanno attirato l’attenzione di passanti e curiosi: una toga gigante issata su una gru davanti al Tribunale, un martello da giudice “fuori misura” installato sotto un cavalcavia, uno striscione aereo sopra i cieli di Milano e una grande affissione sul Palazzo di Giustizia. Tutti elementi che contribuiscono a rafforzare l’immagine di Ligas come un avvocato pronto a difendere chiunque, ovunque.

Grazie a questa strategia crossmediale, provocatoria e immersiva, “Avvocato Ligas” diventa più di una serie televisiva: è un’esperienza urbana che unisce finzione e realtà, coinvolgendo il pubblico in modo diretto e originale. La città stessa diventa parte della narrazione, accompagnando il debutto del personaggio e sottolineando lo spirito ironico e graffiante della produzione Sky.