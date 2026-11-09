Babylon Berlin: la stagione finale arriva su Sky e NOW dal 10 novembre

La stagione finale di Babylon Berlin debutta il 10 novembre su Sky e NOW: intrighi politici nella Berlino del 1933 con Charlotte Ritter e Gereon Rath.

Babylon Berlin è pronta a tornare con la sua attesissima stagione finale. A partire da domani, 10 novembre, gli otto nuovi episodi saranno disponibili in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, con due episodi a settimana. La serie internazionale, vincitrice di numerosi premi, si ispira al quinto romanzo della saga di Volker Kutscher, Berlino Brucia, e conclude dopo quattro anni di attesa la vicenda del commissario Gereon Rath e di Charlotte Ritter.

Ambientata nella Berlino di gennaio 1933, la nuova stagione racconta cinque settimane cruciali che hanno segnato la storia mondiale: dall'ascesa di Hitler a Cancelliere fino all'incendio del Reichstag e alle elezioni. La città rimane un simbolo di vitalità e pericolo, dove le fondamenta della democrazia iniziano a sgretolarsi mentre la società continua a danzare sull'orlo del vulcano politico.

Protagonisti della serie sono Volker Bruch nel ruolo di Gereon Rath e Liv Lisa Fries in quello di Charlotte Ritter. Con loro un cast di talento tra cui Peter Kurth, Matthias Brandt, Hannah Herzsprung, Karl Markovics, Lars Eidinger, Sebastian Urzendowsky e Christian Friedel. Dietro la macchina da presa, la squadra creativa composta da Tom Tykwer, Achim von Borries e Henk Handloegten firma ancora una volta una regia raffinata ed efficace.

Berlino, gennaio 1933: con la nomina di Hitler a Cancelliere del Reich inizia il capitolo più buio della storia tedesca. Charlotte Ritter indaga su una serie di omicidi che colpiscono ex soldati di prima linea. I collegamenti e i moventi risalgono al 1918. Un fascicolo che getta una nuova luce sul periodo trascorso da Hitler come soldato durante la Prima guerra mondiale è scomparso. Si tratta di materiale politicamente incendiario, e le persone coinvolte sembrano disposte a tutto pur di mettere le mani su quel fascicolo... persino ad uccidere. Quando Gereon Rath scompare all'improvviso senza lasciare traccia, Charlotte non sa se lo rivedrà mai.

Babylon Berlin si distingue per la sua capacità di fondere la grande storia con i drammi personali, mescolando fatti reali, intrighi politici e vicende umane. Il pubblico seguirà Charlotte nella sua lotta per affermarsi in un ambiente dominato dagli uomini, fra nuovi casi criminali e il crescente pericolo rappresentato dalle oscure forze che minacciano la democrazia tedesca. Mentre il caos avanza, la città non rinuncia alla sua voglia di vivere, regalando una contrapposizione affascinante tra luce e oscurità.

L'ultimo capitolo della serie promette emozioni forti e uno sguardo intenso su uno dei momenti più drammatici della storia europea. Appuntamento con la stagione finale di Babylon Berlin dal 10 novembre, solo su Sky e NOW.