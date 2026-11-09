Supermagic Elementi porta la magia europea sul palco di Gardaland per il Ponte dell'Immacolata

Il Ponte dell'Immacolata si trasforma in un'occasione speciale per chi ama lasciarsi sorprendere: Gardaland Resort accoglie, dal 4 all'8 dicembre, Supermagic Elementi, il più grande spettacolo di magia d'Europa. In un periodo che già richiama milioni di italiani verso brevi viaggi e gite fuori porta, l'atmosfera delle festività natalizie si fonde quest'anno al fascino inedito dell'illusionismo internazionale.

Supermagic Elementi torna a Gardaland Theatre con otto appuntamenti straordinari e un cast totalmente rinnovato, aprendo le porte a un viaggio attraverso le molteplici forme dell'arte magica. Ideato dall'italiano Remo Pannain, l'evento è ormai riconosciuto come una delle produzioni europee più importanti dedicate all'illusionismo. Sul palco si alternano artisti da Italia, Spagna e Francia, ciascuno portando la propria specialità: grandi illusioni, manipolazione, trasformismo e magia visuale.

A rappresentare l'Italia, nomi di spicco come Matteo Fraziano, Massimiliano Cardone e Gaetano Triggiano, affiancati da talenti internazionali e dalla partecipazione straordinaria di Paolo Carta e Sara. Questi artisti propongono uno spettacolo dal vivo dove si intrecciano stupore, divertimento e poesia, coinvolgendo il pubblico in emozioni pensate per tutte le età.

Uno spettacolo dal vivo capace di alternare stupore, divertimento e poesia, coinvolgendo il pubblico in un viaggio attraverso le molteplici forme dell'arte magica.

Per partecipare all'evento sono disponibili diverse formule, con prezzi a partire da 29 euro per il solo spettacolo. Sono previsti anche biglietti combinati, che includono l'esclusiva cena a tema e l'ingresso a Gardaland Magic Winter, disponibile dal 5 dicembre.

L'iniziativa offre una rara occasione di unire la magia delle festività alla grande magia dello spettacolo dal vivo, permettendo di vivere il Ponte dell'Immacolata in modo davvero fuori dall'ordinario. Gardaland diventa così una meta in cui la tradizione natalizia incontra la meraviglia scenica internazionale, pronta ad accogliere famiglie e appassionati in un Natale diverso, dove la magia si fa protagonista.