Cosmo annuncia Il Fiore del Futuro Club Tour 2027: ritorno tra club e notti danzanti

Cosmo torna nel 2027 con Il Fiore del Futuro Club Tour, otto date nei principali club italiani per presentare il nuovo album energico e sensuale dal vivo.

Cosmo si prepara a riportare la propria energia nelle notti italiane, annunciando Il Fiore del Futuro Club Tour 2027. Dopo il sorprendente successo del tour matinée che aveva rivoluzionato le abitudini dei live coinvolgendo il pubblico alle prime luci dell'alba, l'artista torna alle radici più notturne e danzerecce del suo sound. Il tour è stato pensato per celebrare il nuovo album Il fiore del futuro, in uscita il 20 novembre per Columbia Records - Sony Music Italy/42Records, già disponibile in preorder.





Dall'energia della prima mattina, Cosmo ora abbraccia quella della notte, portando nei club italiani uno show completamente rinnovato rispetto all'estate scorsa. Nuovi arrangiamenti e una scaletta studiata ad hoc caratterizzeranno questa esperienza live, allineata con l'immaginario sensuale ed estroverso che anima il suo ultimo lavoro discografico.





Il Fiore del Futuro Club Tour 2027 prenderà il via il 29 gennaio dall'Estragon di Bologna e toccherà alcune delle venue più amate della penisola:



29 gennaio 2027 - Bologna - Estragon

2 febbraio 2027 - Napoli - Casa della Musica

5 febbraio 2027 - Padova - Hall

8 febbraio 2027 - Milano - Alcatraz

11 febbraio 2027 - Venaria (TO) - Teatro Concordia

22 febbraio 2027 - Roma - Atlantico

24 febbraio 2027 - Firenze - Teatro Cartiere Carrara

26 febbraio 2027 - Molfetta (BA) - Eremo

L'annuncio conferma la volontà di Cosmo di tornare a celebrare il lato più fisico e liberatorio della musica elettronica dal vivo, dopo aver stupito con il precedente tour e aver lasciato un segno indelebile nei cuori dei fan.

Il 2027 vedrà quindi Cosmo protagonista di un tour che promette emozioni, originalità e tanta voglia di ballare insieme.