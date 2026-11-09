Jack On Tour - Off Stage porta Dutch Nazari e WHTRSH a Roma per un live esclusivo

Jack On Tour - Off Stage debutta a Roma il 12 novembre con un nuovo appuntamento che promette di ridefinire il concetto di musica live. Dopo il successo riscontrato a Milano, la seconda tappa del format firmato Jack Daniel's si terrà all'Alcazar, ospitando il cantautore Dutch Nazari e il dj romano WHTRSH. L'evento, a ingresso gratuito previa prenotazione online e fino a esaurimento posti, inizierà alle ore 20:00 e si preannuncia come un'esperienza immersiva e unica per tutti gli amanti della musica.



Questa edizione di Jack On Tour - Off Stage si distingue per l'eliminazione delle barriere classiche tra pubblico e artisti. Il palco tradizionale lascia spazio a una performance a 360 gradi, con i musicisti posizionati direttamente al centro della venue e circondati dagli spettatori. La vera rivoluzione di Jack On Tour - Off Stage è l'azzeramento della distanza tra chi suona e chi ascolta: eliminando il palco tradizionale e le barriere fisiche dell'esibizione classica, gli artisti si esibiranno direttamente al centro di ogni venue, immersi nell'energia del pubblico per dare vita a una performance intima, viscerale e a 360 gradi, esclusiva per Jack Daniel's.



Durante la serata romana non mancheranno le sorprese firmate Jack Daniel's, tra gadget esclusivi e una cocktail list pensata per l'occasione, che offrirà l'opportunità di assaporare le varianti Old No.7, Tennessee Apple, Tennessee Fire e l'inedito Tennessee Blackberry, in un connubio tra musica e gusto.



Il viaggio di Jack On Tour - Off Stage continuerà successivamente a Bologna il 26 novembre all'Estragon con Dov'è Liana e Whitemary, per poi concludersi a Treviso con rob ed Eva Bloo. Il format rappresenta l'evoluzione del legame storico tra Jack Daniel's e il mondo musicale, nato nel 1892 con la creazione della Silver Cornet Band e arrivato oggi a essere parte integrante della scena musicale internazionale.



L'esperienza Jack On Tour - Off Stage sarà raccontata anche sui canali digitali ufficiali di Jack Daniel's Italia, dove sarà possibile rivivere le emozioni delle tappe, scoprire dettagli, backstage e contenuti esclusivi. Il progetto sarà inoltre valorizzato con attività di wild posting nelle città coinvolte, in una fusione perfetta tra intrattenimento dal vivo e innovazione digitale.



Jack fa girare la musica, non la testa. Bevi responsabilmente.