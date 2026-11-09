Francesca Michielin: è partito ieri il tour 2026 Magia Bianca, Magia Nera

Francesca Michielin ha inaugurato ieri all'Auditorium Santa Chiara di Trento il suo Tour nei Teatri 2026, proponendo uno spettacolo suddiviso in otto atti ispirati al tema Dall'ombra alla luce, e intitolato Magia Bianca, Magia Nera. Il nuovo tour toccherà alcuni dei più prestigiosi teatri italiani e offrirà una rilettura artistica e musicale profonda del percorso dell'artista.



Il cuore dello spettacolo è dedicato all'universo di Magia Bianca, Magia Nera: il progetto discografico pubblicato per Columbia Records / Sony Music Italy, che rappresenta il secondo capitolo dell'evolving project avviato con l'uscita di Magia Bianca. In questa nuova fase, si aggiungono sei brani inediti e un'esclusiva digitale L'ultimo sabba, che accompagnano le tracce precedenti. Il lavoro esplora l'oscurità come "uno spazio di conoscenza, consapevolezza e liberazione", attraversando sei figure femminili emblematiche e strategie narrative che traggono spunto dalle leggende medievali e dall'immaginario stregonesco.



Sullo sfondo musicale, Magia Bianca, Magia Nera si spinge verso sonorità più oscure, abbracciando anche elementi del dungeon synth, un genere che fonde radici metal, atmosfere fantasy e cultura dark, senza rinunciare all'identità unica di Francesca Michielin. "Il disco apre un nuovo capitolo del percorso artistico, in cui l'oscurità non è raccontata come qualcosa da combattere o rimuovere, ma come uno spazio necessario da attraversare per trasformarla in una risorsa".



Lo spettacolo teatrale nasce per esaltare le potenzialità espressive dello spazio che lo ospita. Si compone di otto atti, ognuno come tappa di un viaggio simbolico dalla notte verso la luce, con metamorfosi che coinvolgono archetipi femminili tra cui la figlia, la custode, la strega e l'amante. Sul palco, insieme a Francesca Michielin e alle sue musiciste, sono presenti anche due performer che si muovono in uno spazio scenografico dinamico, arricchito da materiali artigianali, luci suggestive e costumi evocativi.



Le date del tour includono Venezia (Teatro Malibran, 11 novembre), Torino (Teatro Colosseo, 13 novembre), Ancona, Firenze, Bari, Bologna, Trieste, Padova, Roma, Milano e Napoli, fino al 3 dicembre 2026. La data zero di Trento è andata subito sold out.



I biglietti sono in vendita su vivoconcerti.com e nei circuiti autorizzati. L'organizzazione raccomanda di diffidare dall'acquisto di biglietti da rivenditori non ufficiali.



Con Magia Bianca, Magia Nera, Francesca Michielin invita il pubblico a un'esperienza immersiva e visivamente coinvolgente. Un viaggio collettivo tra fragilità, consapevolezza e rinascita, che pone al centro la magia della musica e del racconto teatrale.