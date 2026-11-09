The Wanted Man: Hugh Laurie protagonista di una nuova serie crime tra potere e tradimento

Hugh Laurie è un boss criminale tradito nella serie crime The Wanted Man, scritta da George Kay e disponibile dal 6 gennaio 2027 su Apple TV. Cast stellare.

Arriverà il 6 gennaio 2027 su Apple TV la serie crime The Wanted Man, interpretata dal celebre Hugh Laurie. L'attore, anche produttore esecutivo del progetto, veste i panni di Felix Carmichael, temuto boss della criminalità organizzata improvvisamente tradito e rinchiuso nel terribile carcere di Staplehurst.

La serie, ideata e scritta da George Kay, candidato a un Golden Globe e BAFTA, esplora i temi del potere, del tradimento e della vendetta. Quando il protagonista si ritrova privato dei suoi privilegi, deve combattere per la sopravvivenza tra i muri di una prigione violenta, mettendo in gioco se stesso e tutto ciò che ha costruito.



Accanto a Hugh Laurie, il cast conta la presenza di Thandiwe Newton (Westworld, Crash), vincitrice di Emmy, SAG Award e BAFTA, Fionn Whitehead (Dunkirk), Gina McKee (My Policeman), vincitrice di BAFTA, Hazel Doupe, Elliott Heffernan e Stephen Dillane (Game of Thrones), anch'egli vincitore di un BAFTA.

Felix, dopo anni vissuti nell'impunità e nell'agio, si trova costretto a fronteggiare l'impossibile e prendere decisioni disperate. Per salvare la sua famiglia, la propria organizzazione e il futuro stesso, decide di tentare un'evasione rischiosa, dando il via a una lotta brutale non solo contro i nemici, ma anche contro i propri limiti e la propria brutalità.

Ma cosa succede se si prende un personaggio che è all'apice del suo potere... e lo si fa precipitare come un sasso? È questa la domanda al centro di The Wanted Man.

Gettato in una prigione violenta senza alleati e senza alcun posto dove nascondersi, Felix giura di sopravvivere, fuggire e vendicarsi di coloro che lo hanno tradito.

La produzione vede coinvolti, oltre a George Kay, la produttrice esecutiva Willow Grylls e Matt Sandford, tutti nomi già noti nel panorama delle grandi serie internazionali. La tensione e il ritmo serrato promettono di fare di The Wanted Man un nuovo punto di riferimento nel genere crime drama. Gli episodi saranno disponibili globalmente su Apple TV dal 6 gennaio 2027.