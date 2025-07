Bandai Namco svela una line-up imperdibile per la gamescom 2025

Bandai Namco Entertainment Europe ha alzato il sipario su una straordinaria line-up per la gamescom di quest’anno, promettendo un’esperienza indimenticabile per tutti i visitatori. Gli appassionati di videogiochi avranno la possibilità di provare in anteprima alcune delle novità più attese del settore.

Towa and the Guardians of the Sacred Tree, uno dei titoli di punta della line-up, permetterà ai giocatori di difendere il pittoresco villaggio di Shinju dall’infausto Magatsu e i suoi seguaci. Si tratta di un affascinante roguelite isometrico 2D con uno splendido stile grafico che richiama la tradizionale pittura a inchiostro giapponese. Il gioco sarà disponibile dal 19 settembre 2025 su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC.

Un’altra grande attrazione sarà la nuova demo giocabile di Little Nightmares III. Per la prima volta, i visitatori della gamescom potranno mettere piede nel misterioso Carnevale, un luogo che, seppur presente un’apparente atmosfera di divertimento, si rivela in realtà un mondo colmo di pericoli e presenze inquietanti. I curiosi potranno immergersi in questo universo oscuro dal 10 ottobre 2025 su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

A completare l’offerta della fiera vi è anche The Blood of Dawnwalker, un GDR d’azione open world firmato Rebel Wolves e ambientato in un XIV secolo dalle tinte dark fantasy. La storia segue le avventure di Coen, un giovane trasformato in Dawnwalker, una creatura in bilico tra il mondo diurno e il regno della notte. Questo titolo offrirà un’esperienza completamente immersiva grazie a decorazioni e cosplayer a tema vampirico presenti allo stand. L’uscita è prevista per il 2026 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

La fiera si terrà presso lo stand A20 nella hall 6, dove Bandai Namco invita tutti i visitatori a scoprire le sue ultime creazioni e a vivere un’esperienza interattiva senza precedenti. Non perdete l’occasione di esplorare questi mondi unici e di anticipare il futuro del gaming.