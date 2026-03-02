Connect with us

Spettacolo

Beastie Boys: “To The 5 Boroughs” torna in un’edizione limitata per celebrare New York

Published

Il leggendario trio hip hop newyorkese Beastie Boys riporta alla luce uno dei suoi album più iconici. “To the 5 Boroughs”, uscito originariamente nel 2004 e certificato disco di platino, tornerà disponibile il 17 aprile 2026 in una speciale edizione limitata in formato 3LP e 2CD, arricchita da 11 tracce bonus tra remix e B-side.

Il nuovo cofanetto in vinile sarà realizzato su 180 grammi di alta qualità, con una tripla copertina pieghevole impreziosita da elementi a scomparsa e da una litografia della mappa della metropolitana di New York, il tutto custodito in una robusta confezione rigida. La versione in doppio CD sarà invece racchiusa in un elegante digipack morbido. Si tratta della prima edizione fisica della versione digitale deluxe del 2019, ora finalmente disponibile per i collezionisti e per gli appassionati della band.

Pubblicato nel 2004, “To the 5 Boroughs” ha conquistato il primo posto in diverse classifiche, tra cui Billboard 200, Top Rap Albums, Top R&B/Hip-Hop Albums, Top Current Albums e Top Album Sales. Un successo che ha confermato l’impatto e la versatilità del gruppo, capace di unire la spensieratezza tipica della cultura hip hop con uno sguardo critico sulla società contemporanea.

L’album è un omaggio sentito a New York City, alla sua energia e ai suoi cinque distretti: Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx e Staten Island. Nelle sue tracce si alternano riferimenti alla cultura pop e riflessioni più profonde sul contesto politico e sociale dei primi anni Duemila. Brani come “Shazam!” e “Ch-Check It Out” trasmettono il carattere ludico e sperimentale tipico dei Beastie Boys, mentre canzoni come “Right Right Now Now”, “It Takes Time To Build” e “An Open Letter To NYC” raccontano un’America in trasformazione, segnata da tensioni ma anche da resilienza.

Come ricordato da due delle testate più autorevoli del panorama musicale, Rolling Stone definì “To The 5 Boroughs” “Un numero di equilibrismo mozzafiato, un concentrato di adrenalina e divertimento ma capace di far riflettere”, mentre Pitchfork sottolineò “L’aria disinvolta dell’album riflette l’attitudine di chi non ha nulla da perdere, propria sia della città che del gruppo”.

Il nuovo box set non si limita a riproporre l’album originale. Le versioni in 3LP e 2CD includono infatti un’ampia selezione di brani aggiuntivi e remix esclusivi, tra cui reinterpretazioni firmate da Just Blaze, Brainpower, J. Wizzle, Dexter e Graham Coxon. Una raccolta che amplia l’universo sonoro dei Beastie Boys e offre un viaggio ancora più profondo dentro la loro estetica eclettica.

L’uscita di questa edizione limitata rappresenta un’occasione unica per riscoprire un disco che, a oltre vent’anni dalla sua pubblicazione, rimane una pietra miliare nella storia del rap americano e un sincero tributo alla città che ne ha ispirato ogni battito. Chiunque ami New York e la musica autentica troverà in “To the 5 Boroughs” qualcosa di più di un semplice album: un atto d’amore per la cultura urbana, il ritmo e la libertà creativa.

