BECKY G: è uscito “MARATHON”, il nuovo singolo con ELKAN

Dopo settimane di attesa e curiosità sui social, Becky G sorprende il pubblico con il suo nuovo singolo “Marathon”, realizzato in collaborazione con Elkan e già disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il brano conferma ancora una volta la versatilità e la forza comunicativa della superstar statunitense, che unisce l’energia del pop latino alla potenza di sonorità contemporanee, alternando con naturalezza l’inglese e lo spagnolo.

Il lancio di “Marathon” è accompagnato dal video ufficiale girato a Milano, un concentrato di ritmo, coreografie e carisma. Le immagini riflettono perfettamente l’anima del brano: dinamica, determinata e sofisticata. Becky G si muove con precisione e intensità, fondendo l’eleganza della passerella con la sua identità artistica decisa e autentica.

Il nuovo singolo arriva dopo un periodo particolarmente intenso per l’artista, candidata come Favorite Female Latin Artist agli American Music Awards 2025. Solo pochi giorni fa, Becky è volata in Corea del Sud per un’apparizione a sorpresa durante il concerto di ritorno dei BTS a Gwanghwamun Square. Lì ha incontrato alcuni fan e offerto loro un’anteprima esclusiva del brano, confermando la sua capacità di connettersi con pubblici diversi in ogni parte del mondo.

Nel corso degli ultimi mesi, Becky G ha continuato a consolidare la sua posizione come figura di riferimento nel panorama globale. Ha partecipato alla colonna sonora ufficiale del World Baseball Classic con l’inno “Make It Count”, insieme a Myke Towers e YEONJUN, segnando un altro momento significativo della sua carriera.

La sua influenza non si limita alla musica. La Harvard Foundation le ha attribuito il titolo di Artist of the Year 2025 durante la 39ª edizione del Cultural Rhythms, premiandola per il suo contributo all’arte, per lo spirito imprenditoriale e l’impegno a favore dell’empowerment femminile e delle comunità latine. Un riconoscimento che si aggiunge alla sua partecipazione al Billboard Women in Music, dove ha consegnato l’Impact Award alla cantante sudafricana Tyla, due anni dopo averlo ricevuto lei stessa.

A suggellare il suo legame con la scena internazionale, durante lo scorso Coachella Becky G è salita sul palco insieme a Tyla per interpretare il loro duetto “On My Body”, regalando al pubblico un’esibizione travolgente. Nello stesso weekend, ha collaborato con Gustavo Dudamel e la Los Angeles Philharmonic per un’inedita performance orchestrale del suo successo mondiale “Shower”.

Il 2025 ha segnato anche l’arrivo del suo film-documentario “Rebbeca”, uscito a giugno. L’opera racconta la genesi del suo primo album di musica regionale messicana, “ESQUINAS”, esplorando il legame tra le radici familiari e l’identità artistica di Becky G. Attraverso immagini intime e testimonianze personali, il documentario offre uno sguardo sincero alla complessità culturale e alle sfumature che definiscono la sua carriera e la sua persona.

Con “Marathon”, Becky G dimostra ancora una volta che la sua corsa artistica non conosce soste. L’artista unisce mondi, lingue e generi, confermando una presenza scenica che continua a ispirare milioni di fan. Il risultato è un brano che non solo racconta la determinazione e la forza, ma riflette l’essenza di un’artista capace di reinventarsi costantemente senza mai perdere il contatto con la propria verità.