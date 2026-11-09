Billboard Women in Music 2026: Madame nominata Woman of the Year

La scena musicale italiana si prepara a celebrare il talento femminile con la terza edizione di Billboard Women in Music, il prestigioso evento che rende omaggio alle donne protagoniste del settore. L'appuntamento, in programma martedì 10 novembre 2026 presso Vesta Fiori Chiari a Milano, vedrà l'assegnazione degli attesi riconoscimenti, evidenziando l'impatto artistico e umano delle sue protagoniste.



Quest'anno l'attenzione è tutta per Madame, eletta Woman of the Year dopo un ritorno da protagonista nel 2026 con l'album Disincanto e una nuova stagione di concerti. Cantautrice tra le più riconoscibili della sua generazione, Madame si distingue per il suo linguaggio originale che unisce scrittura, sperimentazione e pop, consolidando la propria presenza nel panorama musicale italiano. Il premio celebra non solo il suo percorso artistico in continua evoluzione, ma anche la sua capacità di lasciare un segno profondo nello scenario contemporaneo.



L'edizione 2026, definita The Voices Edition, vuole raccontare il valore umano e professionale delle artiste, sottolineando come il contributo femminile stia ridefinendo i canoni dell'industria musicale. Non solo chi si esibisce sul palco, ma anche autrici, produttrici e dirigenti sono protagoniste di un evento che vuole offrire una prospettiva inclusiva e completa del settore.



Oltre a Madame, saranno premiate altre otto figure di spicco. Loredana Bertè riceverà il riconoscimento Icon, mentre Ditonellapiaga sarà Powerhouse e Adiel DJ Of The Year. Angelica Bove è Rising Star, Francesca Michielin viene celebrata come Songwriter Of The Year ed Eleonora Rubini sarà Executive Of The Year. Inoltre, Elisa ottiene il premio Impact e le Bambole di Pezza sono Group Of The Year, riconoscimento assegnato grazie alla partnership con Morellato.



Una novità di questa edizione è il Premio EQUAL di Spotify, attribuito al collettivo Canta Fino a 10 per il concreto impegno nella valorizzazione del talento femminile e nella lotta contro gli stereotipi di genere nella musica italiana, promuovendo la collaborazione tra artiste. Attraverso il programma EQUAL, Spotify sostiene la parità di genere nella musica in oltre 40 Paesi e ha già affiancato più di 1.400 figure del settore, ampliandone la visibilità internazionale.



A presentare la serata sarà Giorgia Fumo, stand-up comedian, comica e scrittrice, pronta a guidare ospiti e pubblico attraverso le storie e i successi delle protagoniste dell'edizione 2026.



La selezione delle premiate si basa su un mix tra qualità artistica e dati oggettivi, come ascolti in streaming, classifiche, ma anche impatto sociale e culturale. Questo approccio permette di valorizzare il contributo femminile senza limitarsi alle performance di vendita, offrendo uno sguardo completo sull'innovazione e il cambiamento portato dalle donne nell'industria musicale.



Tra i partner dell'evento figurano SIAE, che rinnova il proprio sostegno alla creatività e alla professionalità femminile, Acqua Fiuggi come Official Premium Water Partner e Roku Gin come Official Beverage Partner. L'edizione milanese di Billboard Women in Music 2026 punta a rappresentare la pluralità di voci e professionalità che animano la musica italiana, sottolineando il valore della diversità e della collaborazione.