Billy Joel celebra i 50 anni di Turnstiles con un cofanetto tra inediti e rarità

L'11 dicembre esce Turnstiles - 50th Anniversary Edition, un cofanetto celebrativo di Billy Joel che rende omaggio allo storico album del 1976. Questa nuova pubblicazione include 4 CD e un Blu-ray, per un totale di 67 tracce audio, di cui 54 inedite, oltre al film integrale del concerto Billy Joel Tonight, restaurato in alta definizione, e un mix innovativo in Dolby Atmos dell'album originale.



Siamo di fronte a quello che si prospetta come il più completo viaggio mai compiuto nell'universo di Turnstiles. Il cofanetto non solo propone l'album originale, ma ripercorre con demo, sessioni in studio, registrazioni live, versioni alternative e materiali video d'archivio l'evoluzione del lavoro che segnò il rientro di Joel a New York. In questo periodo nacquero brani destinati a segnare generazioni, come New York State of Mind, Summer, Highland Falls e Say Goodbye to Hollywood.



Tra gli highlight più attesi, il debutto ufficiale nel formato audio di Handball e il brano mai ascoltato Oklahoma, proposto sia in versione live che demo. Nel cofanetto sono incluse anche le prime incisioni della formazione storica che avrebbe accompagnato Joel nei tour più importanti. Il materiale è arricchito anche dalle registrazioni inedite delle esibizioni del 1975 al Great American Music Hall di San Francisco, rare demo piano e voce, e le sessioni in studio con il produttore James Guercio.



La storia di Turnstiles è la storia di come The Piano Man sia diventato Billy Joel scrive John Jackson, responsabile dei Billy Joel Archives e produttore della raccolta. Le vittorie e le battute d'arresto affrontate a ogni passo nel 1975 e nel 1976 avrebbero fermato qualsiasi artista meno determinato. Ma non Billy. La sua visione e la dedizione assoluta alla propria arte lo hanno reso BILLY JOEL, non più semplicemente The Piano Man.



Parte centrale della release è rappresentata dal film integrale Billy Joel Tonight, trasferito e restaurato a partire dalle riprese del dicembre 1976 al Connecticut College: un documento imperdibile che riporta lo spettatore pochi istanti prima dell'ascesa globale dell'artista. Il Blu-ray, oltre al concerto, offre anche immagini di prove, inserti di produzione, rare performance e materiali rimasti mai visti per quasi 50 anni.



Il comparto audio vede quattro CD distinti: dal disco di demo e versioni early, passando dall'album originale e rare alternative, all'intera esibizione restaurata del 10 giugno 1976 al Bottom Line di New York, fino alla colonna sonora del concerto Billy Joel Tonight.



Non manca uno speciale booklet rilegato di 40 pagine, impreziosito da fotografie mai viste prima, un ricco apparato di materiali d'archivio e nuove note di copertina firmate dal giornalista musicale David Fricke e da John Jackson.



Nella sua introduzione, Fricke descrive l'album come il suono di Joel che lascia Los Angeles, prende in mano il proprio destino a New York e finalmente porta la strada dentro un disco. In questi anni Joel riunisce i musicisti di Long Island che formeranno il nucleo della sua band e definisce il suo stile, pronto a lasciare un'impronta indelebile nella storia della musica.



Con oltre 160 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, Billy Joel resta uno degli artisti più influenti di sempre. Dall'inno generazionale Piano Man agli storici tour al Madison Square Garden, Joel ha saputo coniugare successo commerciale e integrità artistica per cinque decenni, raggiungendo svariate volte la vetta delle classifiche e ricevendo riconoscimenti come la Rock & Roll Hall of Fame e sei Grammy Awards.



Attraverso la Joel Foundation, Billy Joel continua a sostenere l'educazione musicale e iniziative benefiche, particolarmente legato a New York e Long Island, contribuendo a formare le nuove generazioni di artisti. L'impegno civile e l'attività filantropica si affiancano alla carriera musicale, segno di una figura in continua evoluzione.



La Turnstiles - 50th Anniversary Edition si configura come un evento senza precedenti, capace di accontentare sia i grandi fan di Joel sia chi si avvicina per la prima volta al suo repertorio. Un'occasione imperdibile per riscoprire le radici di un grande classico della musica mondiale, in una veste inedita e definitiva.