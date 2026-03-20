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BIRTHH: Il nuovo singolo “Total Black” ci cala nel clubbing newyorkese, in attesa di tour e album

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La cantautrice e produttrice toscana Birthh pubblica “Total Black”, il nuovo singolo disponibile da venerdì 20 marzo, terzo capitolo che anticipa l’atteso debutto in italiano “Senza Fiato”, in uscita il 24 aprile per Carosello Records. Con questo brano, l’artista continua il suo percorso di esplorazione personale e musicale, fondendo la sua identità artistica cosmopolita con nuove sonorità che guardano al clubbing contemporaneo.

“Total Black” nasce da un’esperienza vissuta nel cuore di Brooklyn. «Total Black è nata dopo una serata passata al Basement, un club queer di Brooklyn, poco distante da dove vivo. Il dress code del locale, con vibe check super rigido alla porta, era total black, ma io di solito mi vesto molto colorata. È come se quella sera avesse sbloccato in me un nuovo modo di essere me stessa, più cupo ma anche più misterioso e sensuale. Mentre ballavo sulla techno ho sentito dissolvere il mio continuo sentirmi fuori posto, le mie ansie per il futuro, la paura di ciò che sta succedendo nel mondo. Mi ricordo di aver pensato “io sono fatta per ballare”. Immergermi nella musica quella sera mi ha fatto sentire a casa per la prima volta dopo tanto tempo. Credo che il diritto a vivere la leggerezza, al giorno d’oggi, sia importante tanto quanto viverci la serietà di questo periodo storico. Le due cose non si escludono a vicenda, anzi, ci aiutano a ricordare per cosa valga la pena lottare».

Il brano racconta la notte newyorkese come luogo di liberazione, un club queer in cui le ombre diventano riflessi di luce e trasformazione. Birthh introduce un linguaggio sonoro che evolve il suo stile, mescolando strofe dal flow hip-hop con ritornelli melodici all’italiana. La produzione è caratterizzata da atmosfere elettroniche sofisticate e da contaminazioni latin che conferiscono ritmo e sensualità al nuovo singolo.

Con “Total Black”, Birthh mostra ancora una volta il suo respiro internazionale, frutto di una vita divisa tra l’Italia e New York. L’album “Senza Fiato”, che arriverà ad aprile, nasce da questa doppia appartenenza: un racconto autobiografico che intreccia melodia italiana, alternative pop e influenze urban. Co-prodotto insieme a Chef P, il disco segna un’importante svolta linguistica, essendo il primo progetto interamente scritto e cantato in italiano dopo tre lavori in inglese.

Nel corso della sua carriera, Birthh si è imposta come una delle voci più originali della scena alt-pop contemporanea. Dopo il debutto con “Born in the Woods” (2016, WWNBB Collective) e i successivi “WHOА” (2020) e “Moonlanded” (2023), ha raccolto consensi dalla critica internazionale e ha calcato palchi di festival prestigiosi come Primavera Sound, SXSW, CMW e Ypsigrock. La sua musica, sospesa tra dimensione onirica e sensibilità umana, è stata apprezzata da testate come NPR, Rolling Stone e Clash Magazine.

Il 2026 segna dunque una nuova maturità per la cantautrice, che con “Senza Fiato” inaugura un nuovo capitolo in lingua italiana. Un progetto che parla di dualità, di appartenenza e di coraggio nell’essere sé stessi, proprio come accade tra le luci intermittenti di un club newyorkese.

Birthh presenterà dal vivo i nuovi brani con un tour italiano che prenderà il via in primavera: il 23 maggio al MI AMI Festival di Milano e il 29 maggio allo Spring Attitude Festival di Roma.

Con “Total Black”, Birthh ci invita a danzare oltre la paura, a trasformare l’ansia in energia vitale, e a ricordarci – nel buio di una pista illuminata solo da flash e corpi in movimento – che la libertà spesso nasce nell’ombra.

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