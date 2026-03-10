BLANCO annuncia il nuovo album “MA’” in uscita il 3 aprile 2026

Dopo settimane di attesa e un video spoiler apparso sui suoi canali social, BLANCO ufficializza il ritorno con il nuovo album “MA’”, in arrivo venerdì 3 aprile 2026 per EMI Records Italy (Universal Music Italy). Il progetto, disponibile già in preorder, segna una nuova e importante tappa nel percorso artistico del cantautore bresciano, che ha curato la direzione artistica insieme a Stefano Clessi di Eclectic Music Group.

L’annuncio arriva dopo il successo dei tre singoli che hanno anticipato l’uscita del disco – “Piangere a 90”, “Maledetta rabbia” e “Anche a vent’anni si muore” – tutti arrivati ai vertici delle classifiche streaming e radio. Brani che hanno confermato la maturità artistica di BLANCO e la sua capacità di rinnovarsi pur mantenendo un linguaggio musicale diretto e autentico.

“MA’” rappresenta così il nuovo capitolo di una carriera già ricca di traguardi, un disco atteso non solo dai fan ma da tutta la scena musicale italiana. L’album sarà disponibile in quattro diversi formati: LP bianco autografato e numerato (esclusiva Shop Universal), CD autografato e numerato (esclusiva Shop Universal), LP bianco e CD.

Il ritorno in studio sarà accompagnato anche da una grande tournée nei palazzetti italiani. Tra aprile e maggio 2026, BLANCO porterà “Il primo tour nei palazzetti” nelle principali città della penisola. Un’occasione per rivederlo dal vivo, dopo i successi degli anni precedenti, in un contesto che promette un’esperienza dal forte impatto emotivo e sonoro.

Il calendario dei concerti prevede numerose tappe, molte delle quali già sold out: si partirà il 17 aprile a Jesolo (VE) al Palazzo del Turismo, seguito dal 20 aprile a Firenze (Nelson Mandela Forum), 23 aprile a Padova (Kioene Arena), 25 aprile a Torino (Inalpi Arena) e due date nella capitale, il 29 e 30 aprile a Roma (Palazzo dello Sport). Seguono 2 e 3 maggio a Bari (Palaflorio), 5 maggio a Eboli (Palasele), 6 maggio a Napoli (Palapartenope), 8 maggio a Bologna (Unipol Arena), 11 e 13 maggio a Milano (Unipol Forum) e infine il 16 maggio a Pesaro (Vitrifrigo Arena).

Un tour che testimonia ancora una volta l’energia e la forza comunicativa di un artista tra i più rappresentativi della nuova scena italiana. BLANCO, dopo aver conquistato pubblico e critica con le sue prime produzioni, si prepara a consolidare la propria identità con un progetto che promette di essere tra i più significativi del 2026.

Con “MA’”, il cantautore torna a raccontare le proprie emozioni con un linguaggio diretto, potente e sincero, confermando la sua capacità di esprimere la complessità dei sentimenti giovanili in una forma musicale immediata e riconoscibile. Il pubblico potrà così scoprire un lato ancora più maturo e consapevole di BLANCO, accompagnato da nuove sonorità e collaborazioni che arricchiranno ulteriormente la sua proposta artistica.

Il disco e il tour rappresentano dunque una doppia attesa: da un lato la curiosità per le nuove tracce di “MA’”, dall’altro l’emozione di ritrovare BLANCO sul palco, dove la sua energia e la sua intensità trovano la massima espressione. Entrambi segnano un momento di crescita e consolidamento per un artista che, a soli vent’anni, è già diventato un punto di riferimento per una generazione.