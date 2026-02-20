Connect with us

BLANCO conquista il primo posto in radio con “Anche a vent’anni si muore”

Published

BLANCO torna in vetta alle classifiche italiane. Dopo il successo di “Piangere a 90” e “Maledetta rabbia”, l’artista domina nuovamente l’EarOne Airplay con il suo nuovo singolo “Anche a vent’anni si muore”, pubblicato il 23 gennaio per EMI Records Italy (Universal Music Italy). Il brano è attualmente la canzone più trasmessa in radio e in televisione, confermando il cantautore come l’artista più suonato nelle radio italiane di questa settimana.

La canzone, prodotta da Michelangelo e Simonetta con la direzione artistica di Stefano Clessi (Eclectic Music Group), rappresenta un manifesto di autenticità e crescita. “Anche a vent’anni si muore” esplora il delicato equilibrio tra entusiasmo e smarrimento, raccontando la crisi come parte inevitabile del percorso verso la maturità. Il testo, diretto e sincero, rifiuta ogni idealizzazione e sceglie invece la realtà, trasformando la fragilità in un atto di forza.

Nel brano, BLANCO si confronta con le ombre e le contraddizioni tipiche dell’età dei vent’anni, quando sogni, scelte e paure pesano in egual misura. “È in questo spazio fragile che prende forma il brano, affrontando senza filtri il disincanto della crescita con una scrittura spontanea che non cerca scorciatoie emotive ma sceglie di restare fedele alla realtà”, si legge nella presentazione ufficiale. Il singolo segna una nuova tappa nel percorso artistico del cantante, proiettandolo verso l’atteso lancio del prossimo album.

Parallelamente, BLANCO si prepara a ritornare dal vivo con “Il primo tour nei palazzetti”, in programma tra aprile e maggio 2026. Il tour, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Vivo Concerti, lo porterà nei principali palasport italiani con molte date già sold out. L’artista sarà infatti a Jesolo (17 aprile, Palazzo del Turismo), Firenze (20 aprile, Nelson Mandela Forum), Padova (23 aprile, Kioene Arena), Torino (25 aprile, Inalpi Arena), Roma (29 e 30 aprile, Palazzo dello Sport – la prima data già sold out), Bari (2 e 3 maggio, Palaflorio – anche qui un sold out), Eboli (5 maggio, Palasele), Napoli (6 maggio, Palapartenope), Bologna (8 maggio, Unipol Arena), Milano (11 e 13 maggio, Unipol Forum – la prima data sold out) e Pesaro (16 maggio, Vitrifrigo Arena).

L’artista bresciano, ormai considerato uno dei protagonisti più rilevanti della scena pop contemporanea italiana, si conferma capace di unire energia, introspezione e autenticità. Con “Anche a vent’anni si muore”, BLANCO firma una canzone intensa e generazionale che guarda in faccia la fragilità senza paura, trasformandola in una nuova forma di libertà artistica.

