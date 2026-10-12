BMW Concept 7 Protection: lusso blindato e sicurezza su misura per ogni esigenza

BMW amplia la sua offerta nel settore delle vetture blindate di lusso con la nuova Concept 7 Protection, un modello pensato per clienti privati, aziende e organizzazioni che richiedono sicurezza personalizzata senza rinunciare a discrezione, comfort e piacere di guida tipico del marchio tedesco.

La Concept 7 Protection nasce come risposta a una crescente domanda di veicoli protetti ma raffinati, in un contesto in cui sia la percezione sia il livello reale delle minacce si sono innalzati negli ultimi anni. BMW propone così una gamma articolata e differenziata sulle reali esigenze del cliente: la Concept 7 Protection affianca la 7 Series Protection (livello VR9, standard VPAM 10 opzionale), la X5 Protection VR6 e altri modelli specifici, rappresentando un'offerta ideale per chi necessita di protezione da attacchi con armi da fuoco comuni, senza il peso e la visibilità dei massimi livelli di blindatura.

L'essenza della BMW 7 Series rimane intatta: la generosa abitabilità, i materiali pregiati e la cura artigianale offrono un ambiente esclusivo e accogliente sia per chi guida che per i passeggeri. Gli elementi di protezione vengono integrati in modo discreto per mantenere l'aspetto prestigioso della berlina di lusso.

Basata sulla tecnologia della BMW M760e xDrive, la Concept 7 Protection presenta un powertrain plug-in hybrid che combina un sei cilindri in linea benzina da 3.0 litri con un motore elettrico integrato nel cambio Steptronic a otto rapporti e la trazione integrale intelligente BMW xDrive. L'insieme raggiunge una potenza complessiva di 450 kW/612 CV e una coppia massima di 800 Nm. Il solo motore termico sviluppa 313 kW/426 CV, mentre quello elettrico arriva a 145 kW/197 CV.

L'interno colpisce per il design minimalista e la selezione di materiali di altissimo livello: pelle Merino Smoke White BMW Individual, inserti in Alcantara e cielo in Alcantara M Anthracite testimoniano la cura nei dettagli. I vetri oscurati con tendine elettriche aumentano la privacy dei passeggeri, mentre lo specchietto retrovisore digitale migliora la visibilità posteriore. Nella zona posteriore debutta la nuova console Individual con tavolino ripiegabile e frigobar, destinata ad equipaggiare la gamma 7 Series dalla seconda metà del 2027. Il tavolino ribaltabile con base di ricarica wireless facilita il lavoro a bordo, facendo della parte posteriore un vero rifugio privato.

Telaio, freni, trasmissione e sistemi di assistenza della Concept 7 Protection sono tarati per gestire il peso aggiuntivo delle dotazioni di sicurezza, senza penalizzare il comfort e la tipica dinamica di guida BMW. La vettura garantisce quindi sensazioni simili a quelle di una 7 Series standard, nonostante la presenza degli apparati protettivi.

La Concept 7 Protection offre una protezione personalizzata contro scenari precisi, integrando elementi sia trasparenti che opachi nell'abitacolo. Il vetro antiproiettile è molto più spesso rispetto alle vetture di serie, mentre le porte contengono inserti di acciaio balistico e compositi fibrorinforzati che salvaguardano anche le sovrapposizioni con i montanti e la carrozzeria. I vetri a triangolo posteriori sono ulteriormente schermati da protezioni interne dedicate. Sul tetto, sotto l'ampio tetto panoramico in vetro, trova posto uno strato composito a base di acciaio e fibre che sigilla la parte superiore dell'abitacolo, mantenendo comunque lo stile di una normale berlina grazie alla tendina che rimane chiusa. Anche paratia e parete posteriore sono integrate nel concetto di sicurezza balistica.

La Concept 7 Protection risponde ai nuovi standard BayB ed è progettata per resistere a munizioni comuni come 9x19 mm e .44 Magnum. Si rivolge principalmente a chi si trova ad affrontare rischi di violenza quotidiana, attacchi durante spostamenti o situazioni pericolose in aree caratterizzate da instabilità. I clienti che richiedono anche una protezione antiesplosione dovranno indirizzarsi verso modelli di livello superiore.

Tra le dotazioni specifiche integrate figura un sistema di interfono che consente di comunicare con l'esterno senza bisogno di aprire finestrini o porte, utilizzando microfoni e altoparlanti sia interni che esterni. Un sistema di allarme antiaggressione genera segnali acustici e visivi in caso di attacco. I finestrini laterali anteriori e posteriori si possono comunque abbassare elettronicamente, sebbene non completamente.

Con oltre 45 anni di esperienza nei veicoli protetti, BMW amplia con la Concept 7 Protection la propria offerta, dedicandosi a nuovi profili di clientela che necessitano di sicurezza trasparente e certificata senza compromessi sull'eleganza. Inizialmente il focus sarà su selezionati mercati europei, offrendo soluzioni tailor-made per ogni tipo di esigenza.