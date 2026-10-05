BMW M raggiunge il traguardo: prodotto il milionesimo veicolo M a Monaco

BMW M festeggia un traguardo storico, raggiungendo il milione di veicoli prodotti. La pietra miliare è rappresentata da una BMW M3 nella speciale colorazione Individual Fire Orange III, uscita dalla linea dell'impianto BMW di Monaco e consegnata nel corso di una cerimonia ufficiale. L'auto simbolo è stata presentata da Peter Weber, responsabile dello stabilimento BMW Group Plant Munich, a Franciscus van Meel, CEO di BMW M GmbH.

Questo risultato segna un nuovo capitolo nella leggendaria storia di BMW M, iniziata oltre cinquant'anni fa e caratterizzata da elevate prestazioni, continua innovazione e autentico piacere di guida. L'azienda guarda già al futuro: il principale impianto BMW di Monaco si prepara a produrre anche la prima BMW M3 completamente elettrica, basata sulla tecnologia Neue Klasse. Dopo la BMW i3, sarà il secondo modello Neue Klasse realizzato nello storico sito di Monaco, segnando una nuova era per il marchio più sportivo del gruppo tedesco.

"BMW M unisce le prestazioni su strada e in pista con la praticità quotidiana", spiega Franciscus van Meel, CEO di BMW M GmbH. "Il milionesimo veicolo BMW M dimostra che questi valori restano molto apprezzati dai nostri clienti, a 40 anni dal debutto della prima BMW M3. Questo ci motiva a sviluppare costantemente il portafoglio dei nostri veicoli ad alte prestazioni, integrando la tecnologia BMW M Neue Klasse, inclusi i modelli completamente elettrici, sempre fedeli alla promessa del nostro brand".

L'impianto di Monaco si conferma cuore pulsante della trasformazione del marchio verso l'elettrificazione. Lo storico sito BMW non solo vanta una lunga tradizione nella produzione di modelli sportivi, ma si impegna ora nel futuro della mobilità elettrica. Peter Weber, responsabile del principale stabilimento BMW Group, sottolinea: "La BMW M3 è strettamente legata al nostro impianto di Monaco. Siamo entusiasti di poter produrre qui anche la prima BMW M3 completamente elettrica. BMW M ha un significato emotivo speciale per i nostri collaboratori, per questo siamo particolarmente fieri di contribuire in prima persona al futuro di questa icona".

La futura BMW M3 elettrica sarà prodotta esclusivamente nell'impianto di Monaco, in attività da oltre cent'anni e da sempre punto di riferimento nella produzione del modello M3. L'attuale generazione della M3 viene realizzata nel sito bavarese dal 2020, creando un forte legame tra la fabbrica e il modello sportivo. Il prossimo passo, rappresentato dalla produzione della BMW M3 elettrica, ribadisce l'impegno verso la storica sede e il suo ruolo strategico all'interno della rete produttiva mondiale BMW.

La trasformazione dell'impianto per la mobilità elettrica è ormai avanzata e coinvolge l'intero sito produttivo. A partire dal 2027 la fabbrica di Monaco sarà dedicata esclusivamente alla produzione di veicoli completamente elettrici. Durante la riorganizzazione, che si è svolta senza interrompere la produzione, sono stati realizzati una nuova carrozzeria, un reparto assemblaggio all'avanguardia e nuove aree logistiche, che insieme occupano circa un terzo della superficie totale dell'impianto. In questo processo di riconversione, BMW ha investito circa 650 milioni di euro, puntando su digitalizzazione, innovazione produttiva e stretta collaborazione con i team di sviluppo e fornitori per garantire efficienza e qualità anche nei modelli elettrici ad alte prestazioni come la futura BMW M3.

Con questi investimenti e questa visione, BMW conferma la propria strategia di lungo periodo: promuovere la sostenibilità in ogni fase, dalla catena di fornitura alla produzione fino alla fine del ciclo di vita dei prodotti. Il marchio, con i suoi quattro brand principali BMW, MINI, Rolls-Royce e BMW Motorrad, resta leader globale nella produzione di veicoli premium e moto, con una rete produttiva presente in oltre 30 siti e una presenza commerciale in più di 140 Paesi. Nel 2025, il gruppo ha venduto oltre 2,46 milioni di veicoli passeggeri e 202.500 motociclette, chiudendo il bilancio con un utile ante imposte di 10,2 miliardi di euro e un fatturato pari a 133,5 miliardi di euro. Al 31 dicembre 2025, la forza lavoro ammontava a 154.540 addetti.

L'avvio della produzione della nuova BMW M3 elettrica nello storico impianto di Monaco rappresenta un passo decisivo non solo per BMW M, ma anche per l'intero percorso di trasformazione energetica e tecnologica del costruttore bavarese.