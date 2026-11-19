Volkswagen svela in anteprima mondiale la nuova T-Roc R, il modello top di gamma della seconda generazione del SUV compatto e il più potente mai proposto dal marchio sul mercato europeo. Un anno dopo il debutto della T-Roc attuale, arriva questa versione da 245 kW (333 CV) equipaggiata con un nuovo motore turbo benzina mild hybrid EA888 evo5 da 1.984 cm³ e con la trazione integrale 4MOTION dotata di R-Performance Torque Vectoring. Il lancio commerciale è previsto per il primo trimestre del 2027.

La nuova T-Roc R scatta da 0 a 100 km/h in soli cinque secondi grazie alla trazione integrale e al Launch Control di serie, con una velocità massima limitata elettronicamente a 250 km/h. Il propulsore eroga la potenza massima tra 5.750 e 6.500 giri/min e mette a disposizione 420 Nm di coppia già da 1.900 giri/min fino a 5.250 giri/min. Un compressore elettrico azionato dal sistema a 48 volt, utilizzato per la prima volta su un modello R, elimina quasi del tutto il turbo lag e assicura una spinta continua. Il ciclo di combustione TSI evo con turbocompressore VTG e il recupero di energia in frenata contribuiscono a contenere consumi ed emissioni, in vista della futura norma Euro 7. L’avviamento del motore è accompagnato da un rombo tipico da motorsport: tenendo premuto il tasto Engine/Start per almeno 1,5 secondi, il regime sale automaticamente a 3.000 giri/min con un caratteristico backfire in decelerazione.

Rispetto alla T-Roc 2.0 eTSI 4MOTION da 204 CV, la versione R guadagna 129 CV grazie a interventi interni sul motore. La base tecnica è la piattaforma MQB evo della seconda generazione della T-Roc, un salto rispetto alla prima T-Roc R da 300 CV prodotta tra il 2019 e il 2025. Il sistema 4MOTION con Torque Splitter ripartisce la coppia non solo tra asse anteriore e posteriore, ma anche in modo variabile tra le due ruote posteriori: in curva la ruota esterna può ricevere fino al 100% della coppia disponibile, riducendo il sottosterzo e migliorando agilità e trazione, anche in condizioni di aderenza diversa (μ-split). Un nuovo software ottimizza ulteriormente il comportamento.

Di serie la T-Roc R monta l’assetto sportivo adattivo DCC con asse anteriore MacPherson e posteriore multilink, impianto frenante da 18 pollici e sterzo progressivo. Le modifiche specifiche includono portacuscinetti ad alte prestazioni, molle più rigide e supplementari più corte, barra stabilizzatrice posteriore rinforzata e supporti ammortizzatori più rigidi, il tutto gestito dal Vehicle Dynamics Manager che coordina XDS, ammortizzatori DCC e trazione integrale. L’ampiezza tra massima dinamica e comfort è superiore al modello precedente.

Sono disponibili sette profili di guida più due speciali: Eco, Comfort, Sport, Snow, Offroad, Race e Individual, a cui si aggiungono Special e Drift. Il profilo Race, attivabile con il tasto R blu sul volante, precondiziona il turbocompressore e apre la valvola a farfalla in rilascio per una risposta più immediata. Special è calibrato per il Nordschleife del Nürburgring, con assetto DCC meno rigido per mantenere il contatto con il manto ondulato e scalate di marcia ottimizzate in funzione della pressione dei freni. Drift consente derapate controllate su percorsi chiusi grazie alla regolazione ESC Sport e alla ripartizione della coppia, con richiesta di conferma via infotainment per limitarne l’uso alle strade non pubbliche. L’ESC può essere impostato su Sport o disattivato completamente.

All’esterno la T-Roc R si distingue per la presa d’aria anteriore ridisegnata a tutta larghezza con tre barre orizzontali e sei listelli verticali, pinze dei freni R-Performance verniciate in blu, cerchi in lega da 19 pollici Zandvoort (con logo R al centro) e, a richiesta, cerchi forgiati da 20 pollici Warmenau. L’impianto di scarico sportivo a quattro terminali può essere sostituito da uno Akrapovič in titanio. I dettagli sono rifiniti in nero lucido, i retrovisori hanno gusci neri e i gruppi ottici posteriori sono oscurati. Tra i colori spicca l’esclusivo Lapiz Blue metallizzato, accanto a Canary Yellow, Pure White, Wolf Grey Metallic e Grenadil Black Metallic.

Nell’abitacolo il volante R-Performance integra il tasto R per attivare istantaneamente la modalità sportiva. Il Digital Cockpit Pro offre viste dedicate con contagiri centrale rotondo e logo R, una Sport View tridimensionale e un contagiri orizzontale da 0 a 8.000 giri/min con suggerimenti di cambio marcia. Sono presenti anche laptimer GPS, accelerometro e visualizzazioni di pressione di sovralimentazione, temperatura trasmissione, coppia, potenza, G-Meter e ripartizione della trazione. I sedili sportivi hanno design R con lettera blu, cuciture a contrasto e combinazione tessuto-ArtVelours (pelle-ArtVelours a richiesta), mentre i listelli battitacco riportano la R blu.

Con questa seconda generazione la T-Roc R incarna lo spirito “Born On The Racetrack” tipico dei modelli Volkswagen R: trazione, freni e assetto sono stati tarati in pista per trasferire su strada il massimo potenziale dinamico, mantenendo al contempo il comfort e la qualità percepita della filosofia True Volkswagen. Il veicolo non è ancora disponibile per la vendita e i valori WLTP definitivi non sono stati comunicati.