GWM H7 e ORA 5 ottengono le cinque stelle nei test Euro NCAP 2026 grazie a prestazioni elevate in sicurezza su tutta la gamma e dotazioni innovative.

GWM H7 e GWM ORA 5 hanno raggiunto la massima valutazione di cinque stelle nei nuovi e più rigorosi test di sicurezza Euro NCAP 2026, confermandosi tra i SUV e le auto più affidabili sul mercato. I risultati, ottenuti considerando tutte le varianti di motorizzazione e con le dotazioni di serie, testimoniano il forte impegno di GWM verso la sicurezza stradale.

GWM ORA 5 ha ottenuto un impressionante 91% nella protezione da urti e il 92% nella sicurezza post-incidente, dimostrando eccellenza sia nell'assorbimento degli impatti sia nella gestione delle emergenze successive a una collisione. Il modello si è distinto nel proteggere passeggeri anteriori e posteriori durante i test di urto frontale e laterale, garantendo un livello di sicurezza superiore per bacino, cosce, ginocchia e caviglie.

Il SUV GWM H7 ha raggiunto l'88% nella protezione da urti e il punteggio massimo nei crash test laterali, con una particolare menzione per l'efficacia nel test contro la barriera mobile e il test d'impatto contro un palo, in cui il veicolo ha assicurato una protezione adeguata sia per il conducente sia per i passeggeri posteriori. Tra le caratteristiche chiave figura l'airbag centrale che, in caso di impatto laterale, riduce la possibilità di collisione tra le teste degli occupanti anteriori.

Questi risultati arrivano con l'introduzione del nuovo protocollo Euro NCAP 2026, la più significativa revisione dal 2009, che ora valuta sicurezza di guida, prevenzione degli incidenti, protezione in caso di urto e supporto post-incidente. In tutte e quattro le aree, sia H7 che ORA 5 si sono distinti per solidità, affidabilità e completezza delle soluzioni adottate.

L'impegno di GWM nella sicurezza deriva da un intenso investimento in ricerca e sviluppo, con oltre 28.000 dipendenti dedicati e più di 1,3 miliardi di euro annui investiti. Un punto di eccellenza è il nuovo laboratorio interno per la sicurezza, tra i più grandi in Asia, capace di simulare una vasta gamma di scenari di incidente, dai più comuni ai ribaltamenti complessi, contribuendo così allo sviluppo avanzato dei sistemi di protezione.

Qualità e sicurezza sono il fondamento dei nostri prodotti. No compromises, ha ribadito Nicole Wu, CTO di GWM sottolineando la filosofia alla base dei veicoli dell'azienda.

GWM H7 e GWM ORA 5 sono già disponibili sul mercato italiano rispettivamente da 37.000 euro e da 26.950 euro chiavi in mano, offrendo tecnologie di sicurezza avanzate e prestazioni testate su tutta la gamma. I cinque stelle Euro NCAP rappresentano una conferma tangibile della dedizione di GWM nel mettere la sicurezza di conducenti, passeggeri e utenti della strada al centro della propria strategia di sviluppo globale.