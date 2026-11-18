Audi lancia Circular Solutions GmbH: il nuovo modello di business che integra acquisto, smantellamento e riutilizzo di veicoli e componenti usati.

Audi punta a trasformare il recupero dei veicoli a fine vita e il riutilizzo dei componenti in una nuova opportunità di business. La Casa dei quattro anelli ha costituito Audi Circular Solutions GmbH, società controllata al 100% da AUDI AG che avvierà le proprie attività nel corso del 2027, con l’obiettivo di sviluppare un modello integrato per valorizzare auto usate, ricambi e materie prime riciclate.

La nuova realtà rappresenta un ulteriore passo nella strategia di sostenibilità del Brand e introduce un approccio end-to-end alla gestione della fase finale del ciclo di vita delle vetture. Le attività comprenderanno l'acquisto di veicoli e componenti usati, lo smantellamento delle auto non più utilizzabili, la commercializzazione di ricambi originali di seconda vita e il recupero di materiali da reinserire nella catena di fornitura Audi.

Il progetto prenderà forma gradualmente. In una prima fase sarà realizzato un canale di vendita centralizzato per i ricambi originali usati, mentre successivamente entreranno a regime anche le attività di acquisto e smantellamento delle vetture a fine vita. L'obiettivo è creare un sistema capace di recuperare componenti ancora utilizzabili e materie prime di valore, assicurandone il reinserimento nei processi produttivi.

Tra le risorse considerate strategiche figura in particolare la plastica riciclata. Il recupero di materiali idonei al riutilizzo potrà infatti contribuire a rendere più resiliente la supply chain Audi, riducendo al contempo la dipendenza dai mercati esteri e dalle materie prime di nuova produzione.

Per sviluppare il progetto, Audi Circular Solutions farà leva su una rete di partner specializzati distribuiti in tutta Europa, valorizzando competenze e infrastrutture già disponibili. Un modello collaborativo che, come sottolinea Michael Gick, CEO della nuova società, permetterà di accelerare l'applicazione dei principi dell'economia circolare e costruire progressivamente un'attività scalabile e redditizia.

Le aree operative individuate sono quattro: approvvigionamento di veicoli e ricambi usati con potenziale di riutilizzo, coordinamento dei partner incaricati dello smantellamento, commercializzazione centralizzata dei ricambi Audi di seconda vita e recupero continuativo di materie prime da destinare alla supply chain del Gruppo.

La nascita di Audi Circular Solutions si inserisce in una strategia più ampia, nella quale la sostenibilità e l'utilizzo responsabile delle risorse rappresentano elementi centrali. Per Audi, l'economia circolare costituisce infatti un'area di sviluppo strategica, complementare agli obiettivi di decarbonizzazione e di miglioramento dell'efficienza.

All'interno del Gruppo Volkswagen, il Marchio contribuisce al programma REDUCE & GROW, pensato per rendere l'economia circolare concretamente applicabile anche sotto il profilo economico. Un esempio è rappresentato dalle attività presso lo stabilimento di Zwickau, dove vengono condivise le competenze del Gruppo per lo smantellamento dei veicoli.

La nuova società raccoglie inoltre i risultati di un percorso di sperimentazione avviato negli ultimi anni insieme a fornitori, istituti di ricerca e aziende specializzate nel riciclo. Tra le iniziative più significative figura MaterialLoop, programma che ha dimostrato la possibilità di recuperare materiali e componenti e integrarli progressivamente nei processi di produzione di serie.

Le conoscenze maturate attraverso questi progetti costituiscono ora la base per un'attività strutturata, con l'ambizione di superare la dimensione della sperimentazione e raggiungere una sostenibilità anche economica. Come evidenziato da Philipp Eder, CEO di Audi Circular Solutions GmbH, il lavoro svolto da un team multidisciplinare ha permesso di tradurre le esperienze accumulate in un modello di business concreto.

Con l'avvio delle attività previsto per il 2027, Audi punta quindi a fare dell'economia circolare non soltanto uno strumento per ridurre l'impatto ambientale, ma anche una nuova leva di sviluppo industriale e competitività.