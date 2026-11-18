La filiera italiana dell’automotive è già protagonista della crescita internazionale di BYD. A dimostrarlo sono i prestigiosi riconoscimenti assegnati ad Adler Pelzer Group, STMicroelectronics e MSC durante la recente Supplier Conference 2026 di Francoforte e Parigi, che confermano il ruolo concreto delle competenze nazionali nella rete globale di fornitori del Gruppo. Un risultato che va oltre il valore dei singoli premi e testimonia come le eccellenze industriali del nostro Paese siano già parte attiva dello sviluppo di uno dei principali protagonisti mondiali della mobilità elettrificata.

In particolare, Adler Pelzer Group, specializzato nello sviluppo e nella produzione di componenti per l’isolamento acustico e termico e il comfort degli abitacoli, ha ricevuto lo Special Contribution Award. Lo stesso riconoscimento è stato conferito a MSC, gruppo di origine italiana leader mondiale nel trasporto marittimo di container e nei servizi logistici integrati, mentre STMicroelectronics, tra i principali produttori mondiali di semiconduttori e soluzioni microelettroniche per l’automotive, è stato premiato nella categoria Outstanding Partner.

Tre espressioni di competenze differenti ma complementari, che testimoniano la capacità dell’industria italiana di contribuire concretamente alla crescita di BYD. Non si tratta di semplici prospettive di collaborazione, ma di rapporti industriali già esistenti, fondati su qualità, innovazione e competitività, che trovano nei riconoscimenti assegnati un’ulteriore conferma del loro valore. Accanto alle tre aziende legate all’Italia, il Gruppo ha premiato altri importanti partner internazionali, tra cui Bosch, Continental, Schaeffler, Lear Corporation, Siemens, Infineon, Aptiv, Autoliv, FORVIA, KUKA, NXP, TE Connectivity e Analog Devices, a testimonianza dell’ampiezza e dell’elevato livello tecnologico della propria rete globale di fornitori.

I premi assegnati ad Adler Pelzer Group, STMicroelectronics e MSC assumono un significato ancora più rilevante alla luce del percorso intrapreso da BYD in Italia negli ultimi due anni, segnato da scelte strategiche che confermano la crescente centralità del Belpaese nei programmi di sviluppo del Gruppo. Dalla decisione di localizzare in Italia il Centro Design europeo e l’hub tecnologico digitale, al dialogo diretto con la filiera nazionale della componentistica avviato anche attraverso il partecipatissimo Supplier Meeting di Torino dello scorso anno, fino alla continua espansione di una rete di concessionarie e centri di assistenza sempre più capillare e vicina ai clienti. Una roadmap serrata che dimostra come l’impegno di BYD in Italia non si limiti alla commercializzazione dei propri veicoli, ma si traduca in investimenti, competenze e collaborazioni industriali concrete, valorizzando un patrimonio manifatturiero unico al mondo.

In un momento di forte accelerazione della mobilità elettrificata e di progressiva localizzazione produttiva in Europa, questi riconoscimenti sottolineano la capacità della componentistica italiana di dialogare da protagonista con i grandi player globali. Un segnale concreto di competitività e di apertura verso partnership industriali di lungo periodo.