Per la prima volta una Mercedes-Benz C 111 originale e marciante sarà messa all'asta nel 2027. I proventi finanzieranno il nuovo Mercedes-Benz Museum digitale.

Per la prima volta nella storia, una Mercedes-Benz C 111 originale e marciante sarà messa in vendita al pubblico, segnando un capitolo unico per gli appassionati di auto storiche e collezionisti.

L'esemplare protagonista è una C 111-II, dotata dell'iconico motore Wankel a quattro rotori da 2,4 litri e capace di sprigionare 257 kW (350 CV). Il veicolo sarà battuto all'asta dalla rinomata casa RM Sotheby's il 3 febbraio 2027, in un contesto d'eccezione come il Palais du Louvre a Parigi, durante la prestigiosa manifestazione Rétromobile Paris.

L'auto in arrivo all'asta rappresenta una vera e propria pietra miliare dell'ingegneria Mercedes-Benz. Presentata al Salone internazionale dell'automobile (IAA) di Francoforte nel 1969, la C 111 fu pensata per trasportare le innovazioni stilistiche e tecniche della leggendaria 300 SL in una nuova epoca. Tuttavia la supersportiva non entrò mai in produzione di serie, mantenendo intatto il suo fascino esclusivo: solo 17 prototipi vennero costruiti, rendendo questo modello uno tra i più rari e desiderati della storia automobilistica.

L'occasione è irripetibile: per almeno 25 anni non ne saranno vendute altre. Mercedes-Benz si è infatti impegnata contrattualmente a non mettere sul mercato ulteriori C 111 nello stesso arco di tempo, rendendo questa asta l'unica possibilità per decenni di acquisire una perla assoluta della collezione ufficiale della Stella.

I fondi raccolti confluiranno nel progetto Mercedes-Benz Museum 2.0, che punta a rinnovare e digitalizzare uno dei musei automobilistici più celebri, offrendo esperienze innovative anche a distanza.

La messa in vendita di una supersportiva leggendaria come la C 111 non solo emoziona gli appassionati, ma segna una svolta per il patrimonio storico e tecnologico di Mercedes-Benz. L'asta rappresenta quindi una doppia opportunità: per chi sogna di guidare (o possedere) una delle più iconiche Mercedes mai costruite e per chi desidera sostenere la diffusione della cultura automobilistica, anche in formato digitale.