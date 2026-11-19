LEPAS AURA segna una svolta per la casa automobilistica, anticipando le linee dei prossimi modelli del brand con un concept decisamente innovativo. Svelata in anteprima mondiale a Wuhu, Cina, durante la Global Elegant Lifestyle Week, la AURA rappresenta una nuova visione stilistica in cui eleganza, sicurezza e mistero si fondono, secondo il capo designer Ivan Dulanović.



Dulanović descrive la filosofia Leopard Aesthetics sottolineando che il cuore della Leopard Aesthetics non è portare l'immagine del leopardo sull'auto, ma trasmetterle il carattere che lo rende unico. Le proporzioni della vettura sono infatti ispirate alla postura e alla muscolatura del leopardo: passo lungo, sbalzi corti e carreggiate larghe definiscono una presenza su strada dinamica e potente, mentre la silhouette bassa richiama l'animale pronto allo scatto.



Il nuovo frontale unificato, che fonde calandra e prese d'aria in una singola superficie nera, costituirà l'elemento distintivo dei futuri modelli LEPAS. I proiettori riprendono lo sguardo penetrante del felino, mentre le superfici fluide e lucide, ispirate alla porcellana, celebrano la tradizione ceramica cinese. L'identità del marchio viene rafforzata da tecnologie come il display anteriore per grafiche e animazioni personalizzate, e un display ellittico in coda che consente di scegliere la firma dei fanali posteriori.



Grande attenzione anche alle colorazioni: Dawn Pearl si ispira ai toni rosati dell'alba tahitiana, Bacalar Blue riprende l'azzurro intenso della laguna messicana a mezzogiorno, mentre Provence Twilight evoca i campi di lavanda della Provenza al crepuscolo. Sfumature che accompagnano la luce nell'arco della giornata, rendendo ogni modello unico anche nel colore.



LEPAS si fa strada sul mercato italiano dal luglio scorso con il SUV plug-in hybrid L8 da 279 cavalli, cui seguirà a inizio 2027 la L6, un SUV compatto da 4,55 metri già premiato al Salone Auto Torino per il miglior design degli interni nella categoria City Car. Tutta la gamma offre una garanzia di 7 anni o 150.000 km per la vettura e 8 anni o 160.000 km sulle componenti elettrificate.



Parte del Gruppo Chery, LEPAS nasce con l'obiettivo di fondere tecnologia avanzata e uno stile distintivo, puntando su elementi come la batteria Rhino e sistemi di ibridazione di ultima generazione. Forte di una presenza globale e una produzione che ha raggiunto oltre 20 milioni di veicoli, Chery proietta LEPAS tra i protagonisti della mobilità a nuova energia nel panorama internazionale.