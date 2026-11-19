XPENG presenta la L03, il SUV Coupé di nuova generazione con la vocazione internazionale più marcata mai realizzata dal brand, debuttando simultaneamente in 65 mercati tra Europa e Cina. Il modello si distingue per l'adozione della "Physical AI" e per un sistema di guida intelligente di ultima generazione, portando al grande pubblico una mobilità innovativa e soprattutto accessibile. La nuova L03 REEV democratizza l'accesso alle tecnologie XPENG grazie a un sistema ibrido plug-in che elimina l'ansia da autonomia, abbinando una batteria LFP da 37,25 kWh a un range extender benzina e una percorrenza complessiva di oltre 1.000 km (WLTP), affiancata da una versione completamente elettrica (BEV).



Il design della L03 è frutto della collaborazione con JuanMa Lopez, ex chief designer Ferrari, e adotta la filosofia "Vital Flow" con linee sportive, portiere frameless e una silhouette fastback scolpita dal vento. L'aerodinamica è ai vertici del segmento con un Cx di 0,228. I dettagli includono un frontale Starship con proiettori full LED, maniglie a scomparsa, tetto panoramico oscurato e soluzioni di comfort e praticità, come i sedili lounge reclinabili, ampi vani portaoggetti e una capacità di traino fino a 1.500 kg.



Al centro della piattaforma tecnologica vi è il più recente sistema NGP (VLA 2.0), una guida intelligente evoluta basata su tre chip Turing AI con 2.250 TOPS di potenza di calcolo. Questo sistema comprende e anticipa scenari reali di guida, adattandosi in tempo reale e migliorando la sicurezza e la reattività su strada. La L03 inaugura anche la nuova cabina intelligente XOS 6, dominata da un display centrale da 15,6 pollici e un assistente vocale AI che offre interazione naturale e multilingue, evolvendo l'esperienza digitale a bordo.



Un elemento distintivo è la collaborazione con Google Maps: XPENG L03 è il primo veicolo APAC venduto in Europa ad integrare nativamente il Google Maps Auto SDK per navigazione, accesso ai dati cartografici e supporto alle funzioni avanzate di guida assistita, offrendo all'utente un'esperienza senza precedenti senza necessità di app esterne o mirroring dello smartphone.



La sicurezza resta centrale: telaio in acciaio e alluminio ad alta resistenza, 7 airbag, sensori, radar, telecamere a 360° e le più moderne soluzioni ADAS, come mantenimento di corsia, cruise control adattivo, assistenza al parcheggio e modalità sentinella. Il sistema XPILOT e il NGP (VLA 2.0), su versione ULTRA, portano l'assistenza alla guida a un livello generazionale superiore.



Gli interni, disponibili in Eco Leather Dark Gray o Light Gray, offrono comfort elevato, sedili ventilati, massaggianti, impianto audio premium XPENG XOPERA con 20 altoparlanti, climatizzatore intelligente e numerose soluzioni di infotainment come Full HD central display, Apple CarPlay, Android Auto e un head-up display regolabile. L'abitacolo è versatile, con 37 vani portaoggetti, un bagagliaio di 539 litri espandibile fino a 1.640, e funzioni V2L da 6 kW per la ricarica di dispositivi elettrici.



Riguardo ai prezzi, la XPENG L03 Power-X RWD Long Range parte da 38.970 euro, mentre la versione Long Range ULTRA da 43.970 euro, con garanzia di 5 anni o 120.000 km (batteria 8 anni o 160.000 km) e assistenza stradale inclusa. Le consegne per il mercato italiano sono attese dal secondo trimestre 2027, con un servizio ricambi centralizzato in Europa e tempi di fornitura tra 24 e 48 ore.



XPENG ribadisce il suo impegno per il mercato europeo, con un centro di ricerca a Monaco di Baviera, investimenti in infrastrutture e soluzioni personalizzate per l'utenza continentale. Oltre 60.000 famiglie in Europa hanno già scelto il brand, che guarda al futuro anche con il robot umanoide IRON (al lancio dal 2027) e i test operativi di Robotaxi, verso un'ecosistema di mobilità sempre più autonomo.



"In XPENG crediamo che il livello della tecnologia AI a bordo dei nostri veicoli rappresenti già oggi un autentico punto di svolta per la mobilità attuale e futura. Il nostro impegno è quello di continuare ad offrire ai nostri clienti soluzioni tecnologiche sempre più evolute. Stiamo costruendo una Physical AI company: vogliamo utilizzare la tecnologia per cambiare il modo in cui le persone si muovono e vivono. Crediamo fermamente che l'innovazione debba essere per tutti, non solo per pochi. È per questo che lavoriamo quotidianamente per portare la tecnologia intelligente a un numero sempre maggiore di persone in tutto il mondo" afferma He Xiaopeng, Chairman e CEO di XPENG.