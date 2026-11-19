Marelli ha ottenuto un significativo doppio riconoscimento agli Automotive News PACE e PACE Pilot Awards 2026, confermandosi tra i principali innovatori nel settore automobilistico globale.

L'azienda ha ricevuto il prestigioso PACE Award per HorizonView, una tecnologia di display di nuova generazione che trasforma radicalmente l'esperienza a bordo. Questo sistema permette ai contenuti digitali di estendersi da un lato all'altro del cockpit, seguendo la base del parabrezza, e offre una visualizzazione immersiva che arricchisce l'interazione tra conducente, veicolo e ambiente circostante. L'innovazione consente una personalizzazione avanzata delle informazioni e intrattenimento, ridefinendo l'estetica e la funzionalità degli interni automobilistici.

Il secondo riconoscimento, il PACE Pilot 2026, è stato attribuito ad Affordable 5G RedCap. Questa soluzione telematica permette di rendere accessibili le funzionalità essenziali del 5G a una gamma molto più ampia di veicoli, mantenendo costi comparabili a quelli delle attuali soluzioni 4G. Ciò favorisce la diffusione della connettività avanzata anche nei modelli meno premium, accelerando l'adozione di servizi digitali e di nuove possibilità di mobilità connessa.

Questi riconoscimenti sottolineano la capacità di Marelli di sviluppare tecnologie fondamentali per l'evoluzione dell'automotive, sia dal punto di vista dell'esperienza utente sia della connettività, contribuendo a una trasformazione più smart, accessibile e integrata della mobilità futura.