Peugeot inaugura i LION DAYS, una iniziativa che promette vantaggi fino a 9.850 euro e una serie di offerte su una vasta gamma di modelli fino al 30 novembre. Tra le principali proposte spiccano la 208, offerta a partire da 14.950 euro, e il SUV 2008 da 19.950 euro, riservando ulteriori vantaggi per chi sceglie permuta o rottamazione.



Durante i LION DAYS sono previste formule di finanziamento a interessi zero fino a 48 mesi sui modelli 2008 e 3008. Una novità particolarmente interessante riguarda la possibilità, solo per il mese di novembre, di usufruire dei prezzi bloccati su tutta la gamma. Le offerte culmineranno nell'evento Porte Aperte del 21 e 22 novembre, dove sarà possibile toccare con mano i modelli nello showroom e ricevere informazioni dettagliate dalle consulenze specializzate.



La gamma Peugeot in promozione comprende le compatte, le station wagon e i SUV. La 208, modello bestseller erede della leggendaria Serie 2, si distingue per il design moderno, la versatilità e la vasta scelta di motorizzazioni, tra cui elettrico, ibrido e benzina. Il SUV 2008, punto di riferimento nel segmento B-SUV, viene proposto con vantaggi fino a 8.400 euro e una gamma motorizzazioni versatile che include l'elettrico da 156 CV, versioni ibride e benzina turbo.



Il SUV 3008 è protagonista di offerte fino a 9.850 euro, sia per le versioni ibride che elettriche. La E-3008 Long Range, in particolare, offre fino a 701 km di autonomia elettrica secondo il ciclo combinato WLTP e possibilità di trazione integrale, consolidando la posizione di Peugeot tra i marchi più innovativi della mobilità elettrica.



Sono previsti inoltre ulteriori promozioni dedicate a 308, 408, 5008 e alle rispettive motorizzazioni, incluse le versioni elettriche della gamma E-208, E-2008 e i veicoli commerciali zero emissioni. Tutti i nuovi clienti beneficeranno di prezzi bloccati su tutta la gamma nel mese di novembre.



Novità anche sugli allestimenti: l'introduzione di Allure Plus e GT Plus aggiunge dotazioni di comfort, sicurezza e tecnologia, con un aumento di prezzo inferiore rispetto al valore offerto al cliente.



Infine, chi effettuerà un Test Drive presso la rete ufficiale Peugeot riceverà due biglietti omaggio per una proiezione in una sala del circuito Rai Cinema, rafforzando il legame del marchio con il grande schermo.



Peugeot conferma così la sua missione di unire design, tecnologia e piacere di guida, dando accesso a soluzioni moderne e attente alle nuove esigenze di mobilità.